कल्याण-डोंबिवलीत भगवाच फडकणार!
कल्याण, ता. २० (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली हा महायुतीचा बालेकिल्ला आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेवर महायुतीचा भगवाच फडकेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. विरोधकांना पराभव दिसू लागल्यानेच मोर्चे, आंदाेलने सुरू झाली असल्याची टीका शिंदे यांनी महाविकास आघाडीवर केली.
कल्याणमध्ये शिवसेनेच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची आढावा बैठक रात्री उशिरा पार पडली. या वेळी काँग्रेस, भाजप आणि ठाकरे गटातील काही पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे पत्रकारांशी बोलत होते. कल्याणमधील काँग्रेसचे माजी नगरसेवक उदय रसाळ यांच्यासह भाजपचे माजी परिवहन सदस्य लक्ष्मण आंबोकर, ठाकरे गटाच्या उपशहर संघटक माया गायकवाड यांच्यासह इतर अनेक भाजप आणि ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. या वेळी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार राजेश मोरे, जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, अरविंद मोरे, कल्याण जिल्हा समन्वयक हर्षवर्धन पालांडे, उप जिल्हाप्रमुख राजेश कदम, शहरप्रमुख रवि पाटील, नीलेश शिंदे आदींसह पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
