विजयनगर इमारतीचा भूमिपूजन सोहळा
भिवंडी, ता. २० (वार्ताहर) : शहरातील पहिल्या स्वयं पुनर्निर्माण योजनेतून विकसित होणाऱ्या विजयनगर इमारतीचा भूमिपूजन सोहळा खासदार सुरेश म्हात्रे यांच्या हस्ते पार पडला. याप्रसंगी शुभेच्छा देण्यासाठी आमदार रईस शेख, माजी आमदार रूपेश म्हात्रे, माजी नगरसेवक संतोष शेट्टी, सुमित पाटील, हर्षल पाटील उपस्थित होते.
भिवंडीत अनेक जुन्या इमारती मोठ्या प्रमाणावर असून त्या धोकादायक ठरत आहेत. त्यांचा पुनर्विकास होण्यासाठी फ्लॅट्स मालकांनी पुढाकार घेतल्यास शहरातील अनेक जुन्या इमारतींचा प्रश्न मार्गी लागेल, असा विश्वास खासदार म्हात्रे यांनी व्यक्त केला. अनेक मान्यवरांनी इमारतीच्या स्वयं पुनर्निर्माण प्रकल्प राबविण्यासाठी फ्लॅट्स मालकांनी दाखविलेल्या सहकार्याचे अभिनंदन केले. शहरातील धामणकर नाका भाजी मार्केट परिसरातील ५० वर्ष जुनी विजयनगर गृहसंकुल इमारत उभी होती, ज्यामध्ये चार इमारतींमध्ये ६६ कुटुंबीय वास्तव्यास होते. सर्व भाषिक असल्यामुळे मिनी भारत ओळखल्या जाणाऱ्या या गृहसंकुलाला पालिकेने अति धोकादायक ठरविले होते. नंतर विजयनगर को-ऑप हाउसिंग सोसायटी ने प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटसाठी इंजिनियर मंदार लेले यांच्यावर जबाबदारी सोपवली. त्यांच्या पुढाकारातून सोसायटीची अध्यक्षा अमृतबेन गुप्ता आणि सचिव रंजना काबुकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व मालकांना विश्वासात घेऊन येथे २६ मजली टोलेजंग इमारत उभी केली जात आहे. या प्रकल्पासाठी संजय काबुकर, संदीप भोईर यांनी पुढाकार घेतला. तर ग्राफिक डिझायनर केदार लेले, प्रोजेक्ट सल्लागार चंद्रेश देडीया, चार्टर अकाउंटंट नित्यानंद कटला, कायदे विषयक सल्लागार अँड. सोमेश्वर चिट्टीमल्ले यांनी सहकार्य केले आहे.
