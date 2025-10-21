पाडवा, भाऊबीजेचा उत्साह
पाडवा, भाऊबीजेचा उत्साह
बाजारपेठांमध्ये खरेदीसाठी नागरिकांची गर्दी
अलिबाग, ता. २१ (वार्ताहर)ः पाडवा, भाऊबीज दिवाळीतील महत्त्वाचे सण आहेत. एकमेकांना भेटवस्तू देऊन नातेसंबंध घट्ट करून साजरे केले जातात. या सणांच्या निमित्ताने बाजारपेठांमध्ये खरेदीसाठी नागरिकांची प्रचंड गर्दी होत आहे. ज्यामुळे खरेदीला उधाण आले आहे.
दिवाळीच्या सजावटीच्या साहित्याबरोबरच, कपडे, पणत्या, फुले त्याचबरोबर पाडवा आणि भाऊबीजेसाठी भेट देणाऱ्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी नागरिक बाजारपेठांमध्ये गर्दी करत आहेत. भेट देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या खरेदीसाठी मोठी गर्दी होत आहे. दिवाळीच्या निमित्ताने नागरिकांचा उत्साह शिगेला पोहोचलेला आहे. कपडे, मिठाई, फटाके, सजावटीच्या वस्तू आणि भेटवस्तूंना मोठी मागणी आहे. सराफ पेढ्यांवरही सोन्या-चांदीच्या वस्तू खरेदी करताना नागरिक गर्दी करीत आहेत. कापड दुकानांमध्ये पारंपरिक साड्या, कुर्ते आणि मुलांसाठी नवे फॅशन ट्रेंड लोकप्रिय ठरत आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना आवडीची भेटवस्तू विकत घेता येत आहे. यामध्ये कपड्यांवर ५० ते ८० टक्के सूट, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर १० ते १५ टक्के सूट मिळत आहे.
----------------------------
बलिप्रतिपदेची अनोखी परंपरा
- रायगड भागातील आगरी समाजात शेणाच्या गोळ्यांची बळीराजा पूजला जातो. या दिवशी दारासमोर तांदळाच्या पिठीपासून रांगोळी काढली जाते. या कण्यांत चार दिशांना चार आणि एक मध्यभागी पाच शेणगोळे ठेवले जातात. या प्रत्येक गोळ्याला बळीराजा मानून झेंडूचे फूल वाहिले जाते.
- पूजापार पडल्यावर बळीराजाचे शेणाचे गोळे घरावर फेकले जातात. बळीराजाची घरादारावर कृपा राहावी, अशी या वेळी प्रार्थना केली जाते. काही भागात या दिवशी सकाळी घरातील कचरा, राखाडी, एक झाडू, नाणे आणि थोडा फराळ एका भांड्यात पणती पेटवली जाते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.