विकास आराखड्यासाठी मुदत वाढवण्याची मागणी
भाईंदर, ता. २१ (बातमीदार) : उत्तनसह पाच गावांसाठी मिरा-भाईंदर महापालिकेने अलिकडेच प्रारुप विकास आराखडा प्रसिद्ध केला आहे. या आराखड्यावर ३० दिवसांत हरकती व सूचना नोंदविण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे, परंतु हा कालावधी ६० दिवसांचा करण्यात यावा, अशी मागणी स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.
उत्तन व आसपासची गावे पर्यटन क्षेत्रात येत असल्याने या परिसरासाठी ‘एमएमआरडीए’ने स्वतंत्र विकास आराखडा तयार केला होता. या आराखड्याची मुदत संपुष्टात आल्याने महापालिकेने या परिसरासाठी नव्याने विकास आराखडा तयार केला आहे. आधीच्या आराखड्यात असलेल्या अनेक त्रुटी दुरुस्त करून नागरिकांसाठी आवशक असलेली अनेक आरक्षणे त्यात प्रस्तावित केली आहेत. नवीन रस्ते, मासळी बाजार, खेळाची मैदाने, शीतगृह, पर्यटन केंद्र, रुग्णालय यासह मेट्रो कारशेड व डम्पिंग ग्राउंड आदी आरक्षणांचा त्यात समावेश आहे. याव्यतिरिक्त नाविकास क्षेत्र कमी करून रहिवासी क्षेत्रातही वाढ करण्यात आली आहे. त्याचा प्रारुप आराखडा गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यावर रहिवाशांनी हरकती नोंदविण्यास सुरुवात केली आहे. ही मुदत २४ ऑक्टोबरला संपत आहे, परंतु प्रशासनाने दिलेला कालावधी कमी आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमानुसार विकास आराखड्यावर हरकती नोंदविण्याची मुदत ६० दिवस आहे, मात्र प्रशासनाकडून केवळ ३० दिवसांचीच मुदत देण्यात आली आहे, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे सणासुदीनिमित्त महापालिकेचे कार्यालयही अनेक दिवस बंद आहे. दीपावलीनिमित्त सलग सहा दिवस महापालिका कार्यालय बंद आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या महिन्याभरातील सुट्ट्या पाहिल्या तर हरकती नोंदविण्यासाठी कमी दिवस मिळाले आहेत. त्यामुळे महापालिकेने कालावधी वाढवून दिला पाहिजे, अशी मागणी माजी नगरसेविका शर्मिला बगाजी यांनी केली आहे.
लोकसंख्या कमी असल्याने निर्णय
महाराष्ट्र महापालिका नगररचना अधिनियमानुसार १० लाखांच्या वर असलेल्या शहरासाठी विकास आराखड्यावरील हरकती व सूचनांसाठी ६० दिवसांचा कालावधी आहे, मात्र २०११ च्या जनगणनेनुसार मिरा-भाईंदरची लोकसंख्या आठ लाखांच्या आसपास आहे. त्यामुळे हरकती, सूचना नोंदविण्यासाठी दिलेला कालावधी योग्य आहे, अशी माहिती पालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक पुरुषोत्तम शिंदे यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.