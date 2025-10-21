रस्‍त्‍यांवरील खड्ड्यांवर दीप प्रज्वलन!
रस्‍त्‍यांवरील खड्ड्यांवर दीप प्रज्वलन!

रस्‍त्‍यांवरील खड्ड्यांवर दीपप्रज्वलन!
विक्रोळीच्या कन्नमवारनगरमध्ये अनोखे आंदोलन
घाटकोपर, ता. २१ (बातमीदार) ः विक्रोळी पूर्वेतील कन्नमवारनगर परिसरातील नागरिकांनी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर रस्‍त्‍यांवरील खड्ड्यांवर दीपप्रज्वलन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाचा निषेध नोंदवला. त्‍यानंतर या खड्ड्यांवर दिवे पेटवण्यात आले. कन्नमवारनगर येथील जनता मार्केट मुख्य रस्‍त्‍यावर सोमवारी (ता. २०) सायंकाळी सात वाजता हे आंदोलन करण्यात आले. समाजसेवक डॉ. योगेश भालेराव यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. खड्ड्यांवर दिवे प्रज्वलित करून झोपलेल्या प्रशासनाला जागे करण्याचा आम्‍ही प्रयत्‍न केला, असे आंदोलकांनी सांगितले.
कन्नमवारनगर परिसरातील रस्त्यांची अवस्था गेल्या अनेक महिन्यांपासून अत्यंत खराब आहे. वारंवार तक्रारी करूनही महारपालिका आणि संबंधित विभागांकडून कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याने हे आंदोलन करण्यात आले. प्रशासनाने तातडीने दुरुस्ती करून सुरक्षित व खड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध करावेत, अशी मागणी करण्यात आली.

