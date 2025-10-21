वसई-विरारमधील उद्यानांत रांगोळीचा सडा
वसई, ता. २१ (बातमीदार) : घरोघरी, कार्यालय, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. फटाक्यांची आतषबाजी सुरू आहे, तर महिलांनीदेखील एकत्र येत उद्यानात लखलखाट, तसेच रांगोळीचा सडा काढून दिवाळीचा आनंद साजरा केला आहे. त्यामुळे ये-जा करणारे नागरिक सुखावले आहेत.
वसई-विरार शहरात एकूण १६४ उद्याने असून, महिला बचत गटांच्या माध्यमातून देखभाल व स्वच्छता केली जात आहे. आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांच्या संकल्पनेतून, अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे व उपायुक्त स्वाती देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिवाळीनिमित्त या उद्यानांमध्ये महिला बचत गटांमार्फत उद्यान स्वच्छता करून रांगोळी काढण्यात आली, तसेच पणत्या लावून सजावट करण्यात आली आहे. यामुळे या सजावटीमुळे उद्याने सौंदर्यपूर्ण झाली आहेत.
महिला बचत गट स्वयंरोजगार करताना पर्यावरणाची काळजी घेत आहेत, मात्र त्याचसोबत सामाजिक एकोपा जपत आहेत. हे उद्यान परिसरात अनुभवयास मिळाले. एकत्र येत त्यांनी केलेल्या कार्याचे उद्यानात येणारे नागरिक कौतुक करत आहेत.
वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात उद्याने असून, वृक्षलागवड, तसेच सुशोभित करण्यात आली आहेत. दिवाळीचे औचित्य साधून महिला बचत गटाच्या माध्यमातून रांगोळी काढण्यात आली आहे, तसेच पणत्या लावण्यात आल्या. त्यामुळे परिसर बहरला आहे, असे आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.