म्हाडाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे कार्यालय काढून घेतले
‘डीआरपी’ला म्हाडाचा दणका
२५ कोटी थकल्याने कार्यालय काढून घेतले
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे (डीआरपी) म्हाडाच्या वांद्रे पूर्व येथील गृहनिर्माण भवनात असलेले कार्यालय म्हाडाने काढून घेतले आहे. वर्षभरापूर्वी डीआरपीने आपला काही अंशी कारभार किंग्ज सर्कल येथे स्थलांतरित केला आहे. तरीही त्यांच्याकडून म्हाडा मुख्यालयातील कार्यालय रिकामे केले जात नव्हते. तसेच भाडेही दिले जात नसून थकबाकीचा आकडा २५ कोटी रुपयांवर गेला आहे. त्यामुळे म्हाडाने डीआरपीच्या ताब्यात असलेले कार्यालय रिकामे करत काढून घेतले आहे.
गृहनिर्माण भवनाच्या पाचव्या मजल्यावर कक्ष क्र. ६१९ मध्ये सुमारे सात हजार चौरस फुटांच्या जागेत डीआरपीचे कार्यालय होते. त्यासाठी म्हाडाकडून दरमहा २६५ रुपये प्रति चौरस फूट दराने भाडे आकारले जात होते. त्यांच्याकडून म्हाडाला भाडे दिले जात नसल्याने वारंवार नोटीस पाठवूनही प्रतिसाद दिला जात नव्हता. त्याचबरोबर बहुतांश कार्यालय रिकामे असतानाही अधिकृतपणे रिक्त केले जात नव्हते. दुसरीकडे म्हाडाच्या अनेक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अपुऱ्या जागेत बसावे लागत असल्याने म्हाडाने डीआरपी कार्यालयाचा ताबा घेत रिकामे केले. येत्या काळात म्हाडा हॅपीनेस इंडेक्स, विक्रीअभावी धूळखात पडलेल्या घरांची विक्री, घरे भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी रेंटल पाॅलिसी अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर काम करणारे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी हे कार्यालय वापरणार असल्याची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
