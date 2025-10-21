उरण महाविद्यालयाची दिवाळी आदिवासी बांधवांसोबत
उरण, ता. २१ (वार्ताहर) ः कोकण ज्ञानपीठ उरण वाणिज्य व कला महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग व माजी विद्यार्थी संघ, आर्ट ऑफ लिव्हिंग, मी उरणकर संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाविद्यालयाच्या वतीने दरवर्षी आदिवासी बांधवांसोबत दिवाळी पहाट हा कार्यक्रम मागील २५ वर्षांपासून आयोजित केला जातो. विकासापासून वंचित असलेले समाज घटक दिवाळीसारखा महत्त्वाचा सण आनंदाने साजरा करू शकत नाहीत. त्यामुळे दिवाळीत त्यांच्या आनंदात सहभाग होण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबवला जातो. यावर्षी पुनाडे आदिवासी कातकरी वाडी येथील बांधवांसोबत दिवाळी साजरी करण्यात आली. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. वाल्मीक गर्जे यांनी याप्रसंगी विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक बांधिलकी निर्माण व्हावी व समाजाप्रती आपलेही काही कर्तव्य आहे ही जाणीव विद्यार्थ्यांमध्ये जोपासावी तसेच आदिवासी बांधवांचे जीवन विद्यार्थ्यांना समजावे, या उद्देशाने हा कार्यक्रम आयोजित केल्याचे प्रतिपादन केले. महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य के. ए. शामा यांनी याप्रसंगी आदिवासी बांधवांसोबत दिवाळी उपक्रमाचा इतिहास सांगितला. तसेच विद्यार्थ्यांनी सेवाभावी वृत्ती अंगीकारून मार्गक्रमण केले पाहिजे, असे प्रतिपादन केले. शिवाय माजी विद्यार्थी व महाविद्यालयाने ही परंपरा टिकून ठेवावी, असे सांगितले. याप्रसंगी पुनाडे आदिवासी कातकरी वाडीवरील महिलांना साडी, टॉवेल्स, कपडे आदीचे वाटप करण्यात आले.
खारघरचा राजा ट्रस्टची आदिवासी मुलांसोबत दिवाळी
खारघर (बातमीदार) : दिवाळीनिमित्त खारघरचा राजा, गणेश चॅरिटेबल ट्रस्टने खारघर सेक्टर-५ मधील हेदोरावाडी पाड्यातील पाच ते २० वयोगटातील सर्व मुलांना कपडे वाटप करून दिवाळी साजरी केली. ट्रस्टचे अध्यक्ष व विजय पाटील या वेळी म्हणाले, की पाड्यातील वंचित व गरजू मुला-मुलींना दिवाळीचा आनंद घेता यावा, यासाठी पाड्यातील शंभराहून अधिक मुलांना कपडे, फराळवाटप करून दिवाळी साजरी करण्यात आली, शिवाय ट्रस्टकडून गोरगरीब कुटुंबीयांना जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप केले जात असल्याचे सांगितले.
