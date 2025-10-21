दिवाळीनिमित्त पनवेल पोलिस सर्तक
दिवाळीनिमित्त पनवेल पोलिस सतर्क
बाजारपेठेत साध्या वेशात कर्मचारी तैनात; सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन
नवीन पनवेल, ता. २१ (बातमीदार) : दिवाळीच्या निमित्ताने नागरिकांची सुरक्षा आणि शहरातील शांतता राखण्यासाठी पनवेल पोलिस सतर्क झाले आहेत.
दिवाळीच्या काळात चोरी, घरफोडी आणि लुटमारीसारखे गंभीर गुन्हे अधिक प्रमाणात घडतात. या कारणास्तव नवी मुंबई पोलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी पोलिस आयुक्तालय हद्दीतील सर्व पोलिस अधिकाऱ्यांना गस्त वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक पोलिस ठाण्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी अलर्ट राहतील, याची दक्षता घेतली जात आहे. विशेष शाखा, गुन्हे शाखा आणि गोपनीय विभागातील अधिकारीही दिवाळीच्या काळात विशेष ड्यूटीवर तैनात आहेत. पनवेल परिसरातील सुमारे सात लाख लोकसंख्या सुरक्षित ठेवण्यासाठी अंदाजे साडेपाच हजार पोलिस कर्मचारी आणि सुमारे दीडशे अधिकारी कार्यरत आहेत. त्याचबरोबर बाजारपेठेत वाढलेल्या गर्दीमुळे रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पनवेल शहर, कळंबोली, नवीन पनवेल आणि तळोजा येथे वाहतूक पोलिस चोविस तास कार्यरत आहेत. पोलिस ठाण्याचे अधिकारी, कर्मचारी विविध ठिकाणी गस्त घालताना दिसून येत आहेत.
................
साध्या वेशातील पोलिस तैनात
पनवेल शहर, खांदेश्वर, पनवेल तालुका, कामोठे, कळंबोली आणि खारघर येथील पोलिसांनी घरफोडी, चोरी आणि लुटमारीसारख्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दिवाळीत पोलिसांच्या सुट्या रद्द केल्या आहेत. ड्यूटीमुळे पोलिसांना दिवाळीचा उत्सव आपल्या कुटुंबासह साजरा करता येत नाही. एकीकडे सर्वजण आनंदात फटाके फोडत असताना, दुसरीकडे चार्ली पोलिस व पीसीआर मोबाईलवरील कर्मचारी शहराच्या विविध भागांत गस्त घालत आहेत. बाजारपेठेत ग्राहकांची मोठी गर्दी असल्यामुळे काही समाजकंटक नागरिकांचा गैरफायदा घेतात. या कारणास्तव बाजारात साध्या वेशातील पोलिस मोठ्या प्रमाणात तैनात करण्यात आले आहेत, तर गर्दीत सावधगिरी बाळगावी आणि पोलिसांचे मार्गदर्शन पाळावे, असे आवाहन केले आहे.
