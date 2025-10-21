वाडा पोलीस ठाण्यावर श्रमजीवी संघटनेचा मोर्चा
वाडा पोलिस ठाण्यावर श्रमजीवी संघटनेचा मोर्चा
तपास प्रक्रियेतील निष्काळजीचा निषेध
वाडा, ता. २१ (बातमीदार) : वाडा तालुक्यात अल्पवयीन कातकरी मुलींची विक्री करून बिगर आदिवासी वयस्क व्यक्तींशी विवाह लावून देण्याच्या गंभीर घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, पोलिसांच्या तपास प्रक्रियेतील निष्काळजीचा निषेध करण्यासाठी श्रमजीवी संघटनेने मंगळवारी (ता. २१) वाडा पोलिस ठाण्यावर मूक मोर्चा काढला.
मागाठाणे येथील अल्पवयीन कातकरी मुलीचा दलालांमार्फत सौदा करून वयस्क मुलाशी विवाह ठरवण्याच्या एका घटनेत श्रमजीवी संघटनेने हस्तक्षेप करून हा प्रकार थांबवला; मात्र पोलिसांनी प्रारंभी सर्वांना महिला व बालकल्याण समितीकडे सोपवल्यानंतर काही आरोपी फरार झाले. पोलिसांच्या या दुर्लक्षामुळे व तपास प्रक्रियेतील शिथिलतेमुळे आरोपी पळून गेल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
या प्रकरणात संपूर्ण निष्पक्ष व वेगवान तपास करण्याची, सर्व दलाल आणि सहकाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची तसेच तपास प्रक्रियेत निष्काळजी दाखवल्याबद्दल संबंधित सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्री. चौधरी व पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय किंद्रे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. तसेच राज्य पातळीवर अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी विशेष तपास आणि आदिम जमातींच्या मुलींच्या संरक्षणासाठी कृती आराखडा तयार करण्याची मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
या आंदोलनात श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विवेक पंडित, सरचिटणीस विजय जाधव, पालघर जिल्हाध्यक्ष सुरेश रेंजड, जिल्हा महिला प्रमुख रेखा पह्राड, तालुका अध्यक्ष भरत जाधव, सचिव सुरज दळवी यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व शेकडो कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.