वेतन घाटाळ्यातील आरोपीची आत्महत्या
वेतन घोटाळ्यातील आरोपीचा उपचारादरम्यान मृत्यू
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २१ ः रायगड जिल्हा परिषद वेतन घोटाळा प्रकरणातील आरोपी ज्योतीराम पांडुरंग वरुडे यांचा १२ ऑक्टोबर रोजी विषप्राशन केल्यामुळे जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे उपचारादरम्यान सोमवारी (ता. २०) मृत्यू झाला. मागील आठ महिन्यांपासून वेतन घोटाळ्याप्रकरणी त्यांची चौकशी सुरू होती. आर्थिक कुचंबणा, आजारपण आणि चौकशीच्या फेऱ्यांमुळे मानसिक दडपणात येऊन त्यांनी हे पाऊल उचलल्याचे त्यांच्या जवळच्या नातेवाइकांनी सांगितले आहे. या घटनेमुळे अलिबाग पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्त होत आहे. कारण मागील दहा दिवसांतील आरोपींच्या संशयास्पद मृत्यूची ही दुसरी घटना आहे. यापूर्वी बनावट नोटा प्रकरणातील आरोपी भूषण पतंगे यांचाही पोलिस चौकशीदरम्यान संशयास्पद मृत्यू झाला होता.
सूत्रांनुसार, वरुडे यांनी मृत्यूपूर्वी दोन पानांची चिठ्ठी लिहून ठेवली असून, त्यात त्यांना या प्रकरणात गुंतवणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. रायगड जिल्हा परिषदेतील पाच कोटी ३५ लाख रुपयांच्या वेतन फरक घोटाळ्यातील ते आरोपी होते. या घोटाळ्यात वर्ग तीनच्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याच्या तक्रारी होत होत्या.
------------
तपासावर प्रश्नचिन्ह
वरुडे यांच्या मृत्यूमुळे वेतन घोटाळ्याच्या तपासावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी न केल्याबद्दल सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांकडे तपास मुंबई किंवा नवी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती. ज्योतीराम वरुडे हे रुग्णालयात दाखल झाल्यापासून बेशुद्धावस्थेत असल्याने त्यांचा शेवटचा जबाब नोंदवता आलेला नाही. अलिबाग पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे.
------------
जिल्हा परिषद वेतन घोटाळा प्रकरणातील पैशाच्या देवाणघेवाणीच्या चौकशीसाठी जिल्हा पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल यांच्याकडून एक हिशेब तपासनीसांची एक समिती नेमण्यात आलेली आहे. या समितीचा अहवाल काही दिवसांतच येईल, त्यानंतर दोषारोप दाखल होईल. या प्रकरणातील बहुतांश रक्कम हस्तगत करण्यात आली असून शिल्लक रकमेमध्ये मृत ज्योतीराम वरुडे यांचा थेट सबंध नव्हता. त्यांच्या खात्यात आलेले पैसे लगेचच काढून घेण्यात आले होते. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून वरुडे यांचे बॅंक खाते गोठवण्यात आले आहे.
- किशोर साळे, पोलिस निरीक्षक, अलिबाग पोलिस ठाणे
