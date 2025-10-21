मुंबईची विजेची मागणी नीचांकी टप्प्यावर
मुंबईची विजेची मागणी नीचांकी टप्प्यावर
ऑक्टोबर हिटच्या काळातही २,४५० मेगावॉटची नोंद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ ः ऑक्टोबर हिटमुळे वाढत्या उकाड्यात वातानुकूलित यंत्र (एसी), पंखे, कुलरचा वापर वाढत असल्याने विजेची रेकाॅर्ड ब्रेक मागणी नोंदली जाते; मात्र यंदा पाऊस लांबल्याने ऑक्टोबर हिटची म्हणावी तेवढी तीव्रता जाणवत नाही. तसेच दिवाळीनिमित्त कार्यालये, उद्योगधंद्यांना सुट्ट्या असल्याने मंगळवारी (ता. २१) मुंबईतील विजेची कमाल मागणी २,४५० मेगावाॅट एवढ्या नीचांकी टप्प्यावर आली.
मुंबईमध्ये गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सुमारे ३,६०० ते ४,००० हजार मेगावाॅट एवढी मागणी होती. तर मुंबईची आतापर्यंतची सर्वाधिक ४,३०६ मेगावाॅट एवढी विजेची मागणी २२ मे २०२४ मध्ये नोंदवली गेली होती. मुंबईची कमाल मागणी ४,००० मेगावाॅटच्या घरात असून त्यामध्ये दरवर्षी भर पडत आहे. त्यामुळे यंदाही ऑक्टोबर हिटपासून विजेच्या मागणीचा चढता आलेख दिसणे अपेक्षित होते; मात्र ऑक्टोबर हिटची कमी तीव्रता आणि सलग सुट्ट्यांमुळे गेल्या चार दिवसांपासून विजेच्या मागणीत घट नोंदवली जात आहे. मंगळवारी (ता. २१) दुपारी नोंदलेली २,४५० मेगावाॅटची मागणी पूर्ण करण्यासाठी टाटा पाॅवरने ४२९ मेगावाॅट, अदाणी इलेक्ट्रिसिटीने सुमारे ३०० मेगावाॅट वीज पुरवली असून सुमारे १,७२५ मेगावाॅट वीज केंद्रीय एक्स्चेंजमधून घेतली गेली. मुंबईप्रमाणेच राज्यातही हीच परिस्थिती असून मंगळवारी राज्यभरात १८ ते १९ हजार मेगावाॅट एवढी विजेची मागणी नोंदवण्यात आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.