वाशीतील इमारतीत आगीचा भडका
चार जणांचा मृत्यू; १० जखमी
नवी मुंबई, ता. २१ (वार्ताहर) ः वाशी सेक्टर १४ मधील रहेजा रेसिडेन्सी इमारतीत सोमवारी मध्यरात्री १२.३०च्या सुमारास भीषण आग लागून चार जणांचा होरपळून मृत्यू झाला, तर सुमारे १० जण जखमी झाले. मृतांमध्ये सहावर्षीय चिमुरडीसह एका वयोवृद्ध महिलेचा समावेश आहे. महापालिका अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेऊन आग आटोक्यात आणली. या आगीमागचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी शॉटसर्किटमुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, वाशी सेक्टर १४ मधील एम. जी. कॉम्प्लेक्समध्ये असलेल्या रहेजा रेसिडेन्सी या १२ मजली इमारतीत दहाव्या मजल्यावरील एका फ्लॅटमध्ये आग लागली. काही क्षणांतच आग अकराव्या आणि बाराव्या मजल्यावर पसरल्याने रहिवाशांमध्ये गोंधळ उडाला. या घटनेची माहिती मिळताच महापालिकेच्या वाशी, नेरूळ, ऐरोली आणि कोपरखैरणे अग्निशमन केंद्राच्या गाड्या तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाल्या. अग्निशमन दलाने वेगाने इमारतीत अडकून पडलेल्या १० ते १५ जणांना सुरक्षित बाहेर काढले; मात्र इमारतीमध्ये धुराचे प्रचंड प्रमाण असल्याने बचावकार्याला अडचणी येत होत्या. वाशी अग्निशमन केंद्र व महापालिकेचे अधिकारी या आगीच्या कारणांचा शोध घेत आहेत. या दुर्घटनेमुळे वाशी परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून नागरिकांमध्ये उंच इमारतीतील सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मृतांची नावे
या दुर्घटनेत वेदिका सुंदर बालकृष्णन (वय ६), कमला हिरालाल जैन (८४), सुंदर बालकृष्णन (४४) व पूजा राजन (३९) या चार जणांचा होरपळून मृत्यू झाला.
जखमींची नावे
या दुर्घटनेतील जखमींमध्ये मनबेंद्र घोष (६९), मलिका घोष (५८), ऋतिका घोष (३९), भावना जैन (४९), महावीर जैन (५१), क्रिश जैन (२१), निर्मल जैन (५३), मेहुल जैन (३२), दमयंती अग्रवाल (८०), सुमंती जॉन टोप्नो (१८) या १० जणांचा समावेश आहे. या सर्वांना रुग्णालयांत दाखल करण्यात आले आहे.
