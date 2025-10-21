बदलापुरात आभाळ फाटले!
बदलापुरात आभाळ फाटले!
तासभरात १०१.८ मिमी पाऊस; दिवाळी अंधारात
बदलापूर, ता. २१ (बातमीदार) : मॉन्सून परतला असताना आज अचानक बदलापुरात आभाळ फाटले. मेघगर्जनेसह मुसळधार पाऊस कोसळला. अवघ्या तासाभरात १०१.८ मिमी पावसाची नोंद झाली. ऐन दिवाळीत पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे ठिकठिकाणी झाडाच्या फांद्या, कमानी, झाडे पडल्याच्या घटना घडल्याने, सायंकाळी शहराचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आणि त्यामुळे बदलापूरकरांना दिवाळी अंधारातच साजरी करण्याची वेळ आली.
बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे, पूर्वेकडून आलेल्या बाष्पयुक्त हवेमुळे बदलापुरात आज ढगफुटीसदृश पाऊस कोसळला. सायंकाळी ५ वाजून २० मिनिटांनी मेघगर्जनेसह सुरू झालेला पाऊस थांबण्याचे नाव घेत नव्हता. जवळजवळ तासाभरात मुसळधार पावसाच्या सरी शहरात कोसळल्या. हवामान खात्याचे अभ्यासक अभिजित मोडक यांच्या निष्कर्षानुसार, बदलापुरात तासाभरात १०१.८ मिमी पावसाची नोंद करण्यात आली. तासाभरात १०० मिलिमीटर इतका पाऊस पडल्यानंतर, त्याला ढगफुटी असे म्हटले जाते. त्यामुळे आज ढगफुटीसदृश पाऊस बदलापूरकरांनी अनुभवला. या पावसामुळे शहरात सखल भागात पाणी साचले, तर काही ठिकाणी दिवाळीसाठी लावण्यात आलेल्या कमानी तुटल्या, अनेक ठिकाणी झाडांच्या फांद्या व शिरगाव येथील रहिवासी संकुलाच्या परिसरात एक झाड कोसळले, अशी माहिती अग्निशमन दलाचे अधिकारी दामोदर वांगड यांनी दिली.
...
शुक्रवारपर्यंत पाऊस?
तासभरात कोसळलेल्या या पावसामुळे बदलापूरकरांची पुरती दैना उडाली. येत्या शुक्रवारपर्यंत हवामानाची अशीच स्थिती असल्यामुळे ठाणे जिल्ह्यात ठिकठिकाणी पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान खात्याचे अभ्यासक अभिजित मोडक यांनी व्यक्त केला आहे.
...
महामुंबई पाऊस
महामुंबई परिसरातील मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगडमधील विविध ठिकाणी पाऊस पडल्याने दिवाळीत फटाके फोडणाऱ्यांच्या उत्साहावर पाणी फेरले. अनेकांच्या रांगोळ्या धुतल्या गेल्या. उत्सवाच्या काळात नागरिकांची तारांबळ उडाली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.