सफाई कर्मचाऱ्यांचा प्रामाणिकपणा!
कचऱ्यामध्ये गेलेला सोन्याचा हार महिलेला केला परत
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २३ : सोन्याचे दर गगनाला भिडले असताना, कल्याण पूर्वेत कचऱ्याच्या पिशवीत चुकून टाकलेला एक महागडा सोन्याचा हार सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रामाणिकपणामुळे संबंधित महिलेला सुखरूप परत मिळाला आहे. महापालिका आणि सुमीत कंपनीच्या या कर्मचाऱ्यांनी दाखवलेल्या प्रामाणिकपणाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
कल्याण पूर्वेतून नेहमीप्रमाणे कचरा संकलनाचे काम सुरू असताना एका महिलेने नजरचुकीने कचऱ्यासोबत सोन्याचा हारही टाकल्याची तक्रार प्राप्त झाली. महापालिकेचे स्वच्छता निरीक्षक अमित भालेराव यांच्यामार्फत सुमीत कंपनीचे ४ जे प्रभागाचे अधिकारी समीर खाडे यांना ही माहिती देण्यात आली. खाडे यांनी तत्काळ संबंधित कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधला आणि कचरा संकलित केलेली गाडी कचोरे टेकडीवरील इंटरकटिंग केंद्रावर नेण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर हार गहाळ झालेल्या महिलेलाही केंद्रावर बोलावण्यात आले.
प्रामाणिक कृत्याबद्दल कौतुक
गाडीतील जमा झालेला संपूर्ण कचरा संबंधित महिला, तिचे कुटुंबीय, शेजारी आणि सुमीत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसमक्ष वेगळा करण्यात आला. अथक प्रयत्नानंतर या कचऱ्यात चुकून आलेला सोन्याचा हार यशस्वीपणे शोधून काढण्यात आला आणि तो महिलेच्या स्वाधीन करण्यात आला. आपला महागडा सोन्याचा हार सुखरूप परत मिळाल्याने महिलेचा आनंद गगनात मावत नव्हता. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या या प्रामाणिक कृत्याबद्दल त्यांचे सर्वच स्तरांतून कौतुक केले जात आहे.
