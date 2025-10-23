पत्र्याची शेड वाहनांवर कोसळली
पत्र्याचे शेड वाहनांवर कोसळले
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २३ : राबोडीतील वृंदावन सोसायटी परिसरात मंगळवारी सायंकाळी अचानक आलेल्या सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे एका इमारतीच्या छतावरील पत्र्याचे मोठे शेड खाली कोसळले. या घटनेत खाली पार्क केलेल्या दोन चारचाकी वाहनांचे मोठे नुकसान झाले. मंगळवारी (ता. २१) सायंकाळी पावणेसात वाजण्याच्या सुमारास वृंदावन सोसायटीतील बिल्डिंग क्र. ९०च्या छतावरील अंदाजे ३० बाय ३० फूट लांबी-रुंदीची लोखंडी पत्र्याचे शेड अचानक जोरदार वाऱ्यामुळे खाली कोसळले. हे शेड खाली पार्क केलेल्या वाहनांवर पडले. उर्वरित शेडचा काही भाग तुटून लटकत होता, ज्यामुळे परिसरातील धोका वाढला होता.
घटनेची माहिती मिळताच ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे कर्मचारी, ठाणे आपत्ती प्रतिसाद दल आणि अग्निशमन दलाचे जवान तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. राबोडी पोलिस आणि खासगी फॅब्रिकेशन कामगारांच्या मदतीने गाड्यांवर पडलेले तसेच तुटून लटकत असलेले लोखंडी पत्र्याचे शेड कापून बाजूला काढण्यात आले आणि धोका दूर करण्यात आला. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. या वेळी मुरजी पटेल आणि लक्ष्मण निखारगे यांच्या मालकीच्या गाड्यांचे मात्र नुकसान झाले, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
