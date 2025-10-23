चालकाला मारहाण करून वाहनाची चोरी
चालकाला मारहाण करून वाहनाची चोरी
काटेमानिवली परिसरातील घटना; तिघांना अटक
कल्याण, ता. २३ (बातमीदार) : कल्याण येथील काटेमानिवली परिसरात कर्मचाऱ्यांना घेण्यासाठी आलेल्या एका कारचालकाला गुंड प्रवृत्तीच्या तीन तरुणांनी गुरुवारी (ता. २३) पहाटे साडेचार वाजता जबर मारहाण करून त्याची कार पळवून नेल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. सुदैवाने अवघ्या काही तासांतच कोळसेवाडी पोलिसांनी कारसह तिन्ही आरोपींना अटक केली आहे.
वाहनचालक सर्वेश हा पहाटेच्या सुमारास काटेमानिवली परिसरात कार्यालयीन कर्मचाऱ्याला घेण्यासाठी उभा होता. त्याचवेळी तीन तरुणांचे टोळके अचानक त्याच्याशी वाद घालू लागले आणि त्याला जबर मारहाण केली. मारहाण केल्यानंतर या तिघांनी चालकाची कार हिसकावून घेत पळ काढला.
प्राथमिक चौकशीनुसार हे तिन्ही आरोपी मद्यधुंद अवस्थेत होते, तसेच त्यांनी अमली पदार्थांचे सेवन केले असावे, असा पोलिसांना संशय आहे. कार घेऊन पळून जात असताना, त्यांनी रस्त्यात इतर तीन जणांना धडक देऊन जखमी केल्याची माहितीही समोर आली आहे.
पोलिसांची तत्परता
घटनेची माहिती मिळताच कोळसेवाडी पोलिसांनी तत्काळ पथके तयार करून आरोपींचा शोध सुरू केला. पोलिसांनी तातडीने केलेल्या कारवाईत कल्याण पश्चिम येथील काळा तलाव परिसरातून ही पळवलेली कार शोधून काढली. त्यावेळी तिघेही तरुण कारमध्ये बसलेले असून, पळून जाण्याच्या तयारीत होते. पोलिसांनी त्यांना त्वरित ताब्यात घेतले. या घटनेनंतर परिसरात काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. तिन्ही आरोपींवर मारहाण, वाहन चोरी आणि अमली पदार्थ सेवनासह संबंधित कलमांखाली कोळसेवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
