अडकलेल्या आजीबाईंची दहा मिनिटात सुटका
अडकलेल्या आजीबाईंची १० मिनिटांत सुटका
ठाणे, ता. २३ : कोपरी परिसरातील ठाणेकर वाडी येथील सरस्वती प्रेम बिल्डिंग या इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील खोली क्रमांक १०७ मध्ये अडकलेल्या ६१ वर्षीय प्रिया आयलानी या आजीबाईंची अवघ्या १० मिनिटांत सुखरूप सुटका करण्यात ठाणे महापालिका अग्निशमन दलाच्या जवानांना यश आले. हा प्रकार मंगळवारी रात्री सुमारे पावणेअकरा वाजता घडला. मिळालेल्या माहितीनुसार, कोपरीतील सरस्वती प्रेम बिल्डिंगमध्ये राहणाऱ्या प्रिया आयलानी या आपल्या राहत्या घरात अडकल्या होत्या. मुख्य दरवाजा अचानक बंद (लॉक) झाल्याने त्या बाहेर पडू शकत नव्हत्या. घटनेची माहिती मिळताच ठाणे महापालिकेच्या अग्निशमन दलाचे जवान तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले.
जवानांनी योग्य ती यंत्रणा वापरून अवघ्या १० मिनिटांत दरवाजा उघडून आजीबाईंची सुरक्षित सुटका केली. या कारवाईदरम्यान कोणतीही हानी झाली नाही, अशी माहिती ठाणे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडून देण्यात आली. महत्त्वाचे म्हणजे अग्निशमन दलाच्या तत्परतेमुळे एका वयोवृद्ध नागरिकाचे जीवित वाचवण्यात आले असून, नागरिकांनी अशा प्रसंगी त्वरित १०१ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन ठाणे महापालिकेने केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.