बालक मंदिर मध्ये रंगली दिवाळी पहाट
कल्याण, ता. २३ (वार्ताहर) : बी. एम. एस. टीचर्स कराओके ग्रुपतर्फे दिवाळीतील लक्ष्मीपूजनाचे औचित्य साधून बालक मंदिर संस्थेच्या सभागृहात ‘दिवाळी पहाट’ या मराठी-हिंदी गाण्यांच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. संस्थेचे कार्यवाह डॉ. सुश्रुत वैद्य यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाले. श्वेता पातकर यांच्या भक्तिमय गाण्याने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. यानंतर कार्यवाह डॉ. सुश्रुत वैद्य यांनी ‘चंदन सा बदन’ हे गाणे सादर करून कार्यक्रमात रंगत आणली. पांडुरंग भारती, मृणालिनी ठाकूर, तृप्ती गायकवाड, मंगेश घाटे, रेखा महिंद्रकर आणि विद्या आसळक यांसारख्या कलाकारांनी एकापेक्षा एक सरस गाणी सादर केली.
प्राध्यापक अनिल कवठेकर यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. या कार्यक्रमात एकूण १८ गाणी सादर करण्यात आली, तसेच काही रसिकांनीही उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला. बी. एम. एस. टीचर्स कराओके क्लबची संकल्पना पांडुरंग भारती यांची आहे. बालक मंदिर संस्थेच्या सर्व शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमधील कलेला प्रोत्साहन देणे, हा क्लब स्थापन करण्यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
कार्यक्रमाला प्राध्यापक मधुकर मोरे, विद्या महिंद्रकर, तसेच बी. एस. बी. एज्युकेशनल संस्थेचे अध्यक्ष उपेंद्र बोऱ्हाडे यांनीही आपली गाणी सादर केली. श्री समर्थ नागरिक सहकारी पतपेढी, अक्षरमंच प्रतिष्ठान, आदर्श ग्राहक भांडार, सविता बळेल आणि मयूर म्हस्के यांनी आर्थिक सहकार्य करून कार्यक्रमास हातभार लावला. क्लबचा हा पहिलाच कार्यक्रम असून, यापुढेही अनेक कार्यक्रम आयोजित करण्याचा मानस असल्याचे क्लबचे प्रमुख पांडुरंग भारती यांनी या वेळी सांगितले.
