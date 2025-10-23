अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान; भात शेती पाण्याखाली
अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान; भातशेती पाण्याखाली
रोहा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या मेहनतीला निसर्गाचा धक्का
रोहा, ता. २३ (वार्ताहर) : रोहा तालुक्यात अवकाळी पावसाने धुमाकूळ घातला असून, मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. ऐन भातकापणीच्या हंगामात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे भातशेती पाण्याखाली गेली असून, शेतकरी चिंतातूर झाला आहे. नियतीने हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेल्याने शेतकरी हवालदिल झाला असून, ऐन दिवाळीत बळीराजावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
यावर्षी एप्रिल महिन्यापासूनच अनियमित पावसामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ऐन हंगामातून सावरत असतानाच पुन्हा अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या आशांवर पाणी फेरले आहे. कोलाड, बोरघर, धाटाव, सुतारवाडी, खांब, उडदवणे यांसारख्या भागातील जोडणी केलेले भात ओलाव्यामुळे भिजले असून, उत्पादनावर गंभीर परिणाम होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. स्थानिक शेतकऱ्यांनी सांगितले की, गोरगरीब शेतकरी आपल्या घामातून भात पिकवतो, मात्र निसर्गाच्या कोपामुळे त्याचे स्वप्न वारंवार चुरगळले जात आहे. या परिस्थितीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
वाशीजवळील बोरघर गावात संपूर्ण शेतीपरिसर पाण्याखाली गेल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान किती झाले याचा अंदाज अद्याप स्पष्ट नाही. तथापि, शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राष्ट्रवादी युवा कार्यकर्ते अनंता चव्हाण यांनी तातडीने पंचनामे करून शासनाकडे त्वरित मदत देण्याची मागणी केली आहे. अशा प्रकारच्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती गंभीर झाली असून, या संकटातून बाहेर येण्यासाठी शासनाकडून तत्काळ मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
