सर्दी, खोकल्याच्या रुग्णांमध्ये वाढ
बदलत्या वातावरणासह प्रदूषणाचा फटका
सकाळ वृत्तसेवा, ठाणे, ता. २३ : शहरात वाढलेले तापमान आणि दिवाळीतील फटाक्यांमुळे झालेले प्रदूषण यामुळे नागरिकांचे आरोग्य डळमळीत झाले आहे. बदलत्या हवामानामुळे सर्दी, खोकला आणि घशाच्या संसर्गाच्या रुग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. ठाणे शहरातील दवाखान्यांमध्ये दररोज सुमारे ७० ते ८० रुग्ण उपचारासाठी दाखल होत आहेत. जिल्हा सामान्य रुग्णालयातही सर्दी-खोकल्याच्या रुग्णांमध्ये तब्बल ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढ झाल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार यांनी दिली. सामान्य सर्दी, ताप, घशातील संसर्ग आणि श्वसनास त्रास अशा लक्षणांसह येणाऱ्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
मागील दोन आठवड्यांपासून जिल्ह्यात तापमानात वाढ होती. दिवसा कडक ऊन आणि दिवाळीच्या आसपास सायंकाळच्या वेळी सुरू असलेला वादळी पाऊस यामुळे वातावरणात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या अस्थिरतेत दिवाळीत फोडलेल्या फटाक्यांमुळे प्रदूषणाचे प्रमाण अधिक वाढले आहे. या सर्व गोष्टींचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे.
शहरी, ग्रामीण भागातील स्थिती
शहरी भागात दिवसाला खासगी रुग्णालये आणि क्लिनिकमध्ये ५० ते ६० रुग्ण उपचारासाठी येत आहेत. ग्रामीण भागातसुद्धा सर्दी, खोकला आणि घसा दुखण्याचे रुग्ण वाढले आहेत, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गंगाधर परगे यांनी दिली. बदलत्या हवामानाचा तसेच प्रदूषणामुळे होणारा खोकला लवकर बरा होत नाही, त्याचा परिणाम ॲलर्जी आणि सायनस असलेल्या रुग्णांवर अधिक होतो. त्यामुळे पुढील काही दिवस नागरिकांनी सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.
नागरिकांनी अशी काळजी घ्यावी ः
शरीर हायड्रेटेड ठेवण्यासाठी पुरेसे पाणी आणि द्रवपदार्थ घेत राहावेत.
गरम पाण्याची वाफ घ्यावी आणि कोमट पाण्याने गुळण्या कराव्यात.
धुळीत जाणे टाळावे; बाहेर पडताना मास्कचा वापर करावा.
हात वारंवार धुवावेत आणि वैयक्तिक स्वच्छता राखावी.
पौष्टिक आहार, फळे, भाज्या आणि व्हिटॅमिन ‘सी’युक्त पदार्थ सेवन करावेत.
लक्षणे वाढल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा; स्वतः औषधे घेऊ नयेत.
जिल्हा सामान्य रुग्णालयात गेल्या काही दिवसांत सर्दी, खोकल्याच्या रुग्णांमध्ये तब्बल ३० ते ४० टक्के वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. सामान्य सर्दी, ताप, घशातील संसर्ग आणि श्वसनास त्रास, अशा लक्षणांसह येणाऱ्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
- डॉ. कैलास पवार, जिल्हा शल्यचिकित्सक, ठाणे.
