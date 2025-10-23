मुख्याध्यापिकेच्या मालमत्तेवर डल्ला
मुख्याध्यापिकेच्या मालमत्तेवर डल्ला
न्यायालयाच्या आदेशानंतर चौघांविरोधात गुन्हा दाखल
पनवेल, ता. २३ (वार्ताहर) : सीकेटी विद्यालयातील माजी मुख्याध्यापिका इंदू घरत यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या संपत्तीवर ओळखीतल्या व्यक्तींनीच डल्ला मारल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी खांदेश्वर पोलिसांनी चौघांविरोधात गुन्हा दाखल केली आहे.
इंदू घरत ३५ वर्षे नवीन पनवेलमध्ये स्वतंत्र राहात होत्या. सीकेटी विद्यालयात मुख्याध्यापिका म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी परिश्रमाने कमावलेल्या पैशातून खांदा कॉलनी, करंजाडे व उसर्ली येथे तीन घरे, दोन कार तसेच बँकांमध्ये मोठ्या रकमेच्या एफडी ठेवल्या होत्या. तसेच लाखोंचे सोन्याचे दागिने होते. दरम्यान, इंदू घरत यांचा ९ जुलै २०२२ रोजी कर्करोगाने मृत्यू झाला, पण मृत्यूपूर्वीच त्यांच्या शेजारी राहणारे रमेश घरत, ज्योती बडवे यांनी त्यांचा मोबाईल, बँक पासबुक, पॅन कार्ड, डेबिट कार्ड आणि मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रांवर कब्जा केला, अशी तक्रार त्यांचे भाऊ चंदा म्हात्रे यांनी पोलिसांकडे केली आहे. घरत यांच्या मृत्यूनंतर तब्बल १.२५ कोटींचे सोन्या-चांदीचे दागिने तसेच कागदपत्रे गायब असल्याचे उघड झाले.
----------------------------------
खांदेश्वर पोलिसांकडून कारवाई
या प्रकरणात पनवेल न्यायालयात रमेश घरत, मीरा घरत, रवीराज घरत, ज्योती बडवे यांनी इंदू घरत यांचे सोन्याचे दागिने, चांदीच्या वस्तू, एफ. डी. कागदपत्रे, घरांची मालकी कागदपत्रे तसेच दोन कार अशा मालमत्तेवर बेकायदा कब्जा केल्याची तक्रार दाखल केली. तसेच आरोपी रमेश घरत व त्याच्या कुटुंबाने मृत इंदू घरत यांच्या कारची बनावट कागदपत्रे तयार स्वतःच्या नावावर केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावरून पनवेल न्यायालयाने संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल केल्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार खांदेश्वर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
