अलिबाग पोलिस चौकशीच्या फेऱ्यात
बनावट नोटा, वेतन घोटाळ्यातील आरोपींचा संशयास्पद मृत्यू
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २३ : रायगड जिल्ह्यात बनावट नोटा आणि जिल्हा परिषद वेतन घोटाळा या दोन महत्त्वाच्या प्रकरणांतील आरोपींचा तपास सुरू असताना संशयास्पद मृत्यू झाल्याने अलिबाग पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
१२ लाखांच्या बनावट नोटांसह पकडलेला आरोपी भूषण पतंगे याचा पोलिस चौकशीदरम्यान फीट येऊन मृत्यू झाला. मोठ्या नावांना वाचवण्यासाठी त्याचा काटा काढण्यात आल्याचा आरोप सामाजिक संस्थांनी केला आहे. जिल्हा परिषदेतील पाच कोटींहून अधिक रकमेच्या वेतन घोटाळ्यातील आरोपी जोतिराम पांडुरंग वरुडे यांचा चौकशीच्या त्रासाला कंटाळून विषप्राशन केल्यानंतर उपचारादरम्यान नुकताच जिल्हा रुग्णालयात मृत्यू झाला. दोन्ही प्रकरणांत मोठी नावे बाहेर येण्याची शक्यता असतानाच आरोपींचा मृत्यू झाल्याने संशय बळावला आहे.
वेतन घोटाळ्यात केवळ वर्ग-३च्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येत असून, आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी टाळली जात असल्याचा आरोप आहे. सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी वेतन घोटाळ्याचा तपास आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे वर्ग करण्याची मागणी १६ मार्च २०२५ रोजी केली होती. अलिबाग पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय न मिळता उलट राजकीय हस्तक्षेपामुळे त्यांना धमकावले जात असल्याच्या तक्रारीही वाढल्या आहेत.
सध्या या दोन्ही मृत्यू प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. या घटनांमुळे अलिबाग पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर व पारदर्शकतेवर नागरिकांकडून संशय व्यक्त केला जात आहे.
जिल्हा परिषद वेतन घोटाळा प्रकरणातील पैशाची देवाणघेवाण कशा प्रकारे झाली याच्या चौकशीसाठी जिल्हा पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल यांच्याकडून एक हिशोब तपासनीसांची एक समिती नेमण्यात आलेली आहे. त्याचा अहवाल काही दिवसांतच येईल. त्यानंतर दोषारोप दाखल होईल. या सर्व प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. याचबरोबर भूषण पतंगे याचा मृत्यू कशा प्रकारे झाला याची चौकशीही वरिष्ठ अधिकारी करीत आहेत.
- किशोर साळे, पोलिस निरीक्षक, अलिबाग पोलिस ठाणे
