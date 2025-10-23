दहा वर्षीय कातकरी मुलीची घरकाम व मच्छी कामासाठी पिळवणूक
अल्पवयीन मुलीची वेठबिगारीतून सुटका
श्रमजीवी संघटनेच्या मदतीने गुन्हा दाखल
वाडा, ता. २३ (बातमीदार) : वाडा तालुक्यातील गौरापूर कातकरी वाडी येथील १० वर्षे आठ महिने वयाच्या एका आदिवासी कातकरी मुलीला उत्तन येथे मच्छी वाळवणे आणि घरगुती कामांसाठी जबरदस्तीने बालमजूर म्हणून राबवल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी श्रमजीवी संघटनेच्या पुढाकाराने वाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ज्युलीयाना लेजली पाटील (रा. उत्तन चौक, भाईंदर ठाणे) या आरोपी महिलेने या मुलीला घरकाम व मच्छी कामासाठी जबरदस्तीने नेले. गणपती सण (२०२४) पासून जून २०२५ पर्यंत मुलीच्या इच्छेविरुद्ध काम करून घेण्यात आले, तसेच काम न केल्यास शिवीगाळ व मारहाण केली. आरोपीने कुटुंबीयांना आगाऊ रक्कम म्हणून पाच ते सहा हजार रुपये दिले होते.
आरोपी महिला बुधवारी (ता. २२) मुलीला पुन्हा कामावर घेऊन जाण्यासाठी आली असता मुलगी घाबरून पळून गेली. मुलीच्या आईने नकार दिला असता, महिलेने आगाऊ प्राप्त रक्कम परत न केल्यास पोलिसांत तक्रार करण्याची धमकी दिली. यानंतर श्रमजीवी संघटनेच्या जिल्हा महिला प्रमुख रेखा पऱ्हाड, तालुका अध्यक्ष भरत जाधव आणि इतर कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेऊन वाडा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार आरोपी महिलेवर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या गुन्ह्याचा पुढील तपास पोलिस उपअधीक्षक प्रभा राऊळ करीत आहेत.
