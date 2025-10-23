मृतदेहाच्या हातातील सोन्याचा कडा गायब
मृतदेहाच्या हातातील सोन्याचा कडा गायब
नवी मुंबई (वार्ताहर) : सीबीडी-बेलापूर येथील एमजीएम हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल केलेल्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर हातातील सोन्याचा कडा चोरल्याची तक्रार सीबीडी पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आहे.
राजेंद्र शेट्टी यांना १६ ऑक्टोबर रोजी हृदयविकाराचा झटका आला. त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांना तत्काळ सीबीडी येथील एमजीएम हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असताना शेट्टी यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर नियमित प्रक्रियेनंतर त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार झाले. मात्र मृतदेह घरी आणताना त्यांच्या हातातील सोन्याचा कडा गायब असल्याचे नातेवाइकांच्या लक्षात आले. शेट्टी यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करताना त्यांच्या हातात सोन्याचा कडा असल्याचा दावा नातेवाइकांनी केला आहे. रुग्णालय प्रशासनाने शेट्टी यांच्या हातात लोखंडाचा कडा असल्याचे सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.