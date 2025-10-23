मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावर दोन एसटी बसचा अपघात
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर दोन एसटी बसचा अपघात
एकाचा मृत्यू, चार गंभीर जखमी
खालापूर, ता. २३ (बातमीदार) : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर खालापूर हद्दीत टेंभरी गावाजवळ बुधवारी (ता. २२) पहाटे साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास दोन एसटी बसमध्ये अपघात झाला. मुंबईकडे जाणाऱ्या मार्गावर टायर पंक्चर झाल्यामुळे पहिल्या मार्गिकेवर उभ्या असलेल्या एसटी बसला, मागून येणाऱ्या ठाणे आगाराच्या दुसऱ्या एसटी बसने धडक दिली. या अपघातात ठाणे आगाराच्या बसचे चालक संजय गोविंद नागरगोजे (वय ४१) यांचा जागीच मृत्यू झाला. तसेच वाहक धनंजय कचरू अवंतर आणि प्रवासी जयवंत पवार, बालाजी चैरे, राहुल पुरी हे चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत, तर इतर प्रवासी किरकोळ जखमी झाले.
पंक्चर झालेली बस पहिल्या मार्गिकेवर उभी करताना चालकाने कोणतीही पूर्वसूचना किंवा आवश्यक व्यवस्था न केल्यामुळे हा अपघात घडल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी निष्काळजीने बस उभी करणाऱ्या चालक अशोक धोंडीराम जाधव यांच्याविरुद्ध खालापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस अधिक तपास करत आहेत.
