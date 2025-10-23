ईव्हीएम मशीनचा घोळ उघडकीस
उल्हासनगर, ता. २३ (वार्ताहर) : उल्हासनगर कॅम्प ४ मधील मनसेच्या कार्यालयात बुधवारी (ता. २२) ईव्हीएम मशीनमधील संभाव्य फेरफार आणि घोळ कसा होऊ शकतो, याचे अत्यंत थरारक प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. ‘ईव्हीएम हटाओ सेना’चे प्रमुख अमित उपाध्याय यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या कार्यक्रमात आयआयटी दिल्लीचे माजी विद्यार्थी राहुल मेहता यांनी तयार केलेल्या ईव्हीएम मशीनच्या माध्यमातून हे प्रयोग सादर केले.
प्रात्यक्षिकादरम्यान मेहता यांनी दाखवून दिले की, मशीनच्या प्रोग्रामिंगमध्ये किरकोळ फेरफार करून निकालांवर प्रभाव टाकता येतो. तसेच काळ्या काचेच्या साह्याने मतदारांच्या निवडींची दिशाभूल कशी करता येते, हेही त्यांनी प्रत्यक्ष दाखवले. त्यांच्या सादरीकरणामुळे उपस्थितांमध्ये खळबळ उडाली. कार्यक्रमात मनसे जिल्हाध्यक्ष बंडू देशमुख, सचिन कदम यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. उपस्थितांनी ईव्हीएम प्रणालीतील पारदर्शकतेबद्दल गंभीर शंका व्यक्त करत मतदान प्रक्रियेत विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी बॅलेट पेपर पद्धत पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली. चर्चासत्रानंतर देशमुख यांनी, लोकशाहीतील सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे मतदान आहे. ते जर संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले, तर लोकशाहीचे अस्तित्व धोक्यात येईल. म्हणूनच प्रत्येक मतदाराला विश्वास वाटेल. अशी पारदर्शक प्रक्रिया हीच खरी लोकशाही ठरेल, अशी प्रतिक्रिया दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.