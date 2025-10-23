संस्कृती रंगात बदलापूरकर रंगले!
बदलापूर, ता. २३ (बातमीदार) : श्रीराम प्रतिष्ठान आयोजित दिवाळी पहाट, दीप महोत्सव, वादन सोहळा आणि संस्कृती रंग या सांस्कृतिक उपक्रमाला बदलापूरकरांनी जोरदार प्रतिसाद दिला. बदलापूर पूर्व पनवेल रिंग रूट रस्त्यावर जवळजवळ दोन ते तीन किलोमीटर परिसरापर्यंत केलेली विजेची रोषणाई आणि मुंबईच्या धर्तीवर केलेली सजावट पाहता, नागरिक या सांस्कृतिक रंगात रंगून दंग झाले होते.
बदलापूर पूर्वेकडील पनवेल रिंग रोड परिसरात तीन वर्षांपासून श्रीराम प्रतिष्ठान दिवाळीनिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रम होत आहे. यंदाही दिवाळी पहाट, दीप महोत्सव, वादन सोहळा आणि संस्कृती रंग या कलाविष्कारातील गायकांची सुरेल मैफल हजारो बदलापूरकरांनी अनुभवली. आयोजक नरहरी पाटील, युवा उद्योजक मयूर पाटील व आदित्य पाटील यांच्या माध्यमातून हा उपक्रम तीन वर्षांपासून अविरत सुरू आहे. कात्रप तलाव परिसरात दोन हजार पणत्यांच्या प्रकाशात दीप महोत्सव झाला. अनेक शहरातील वादन पथकांनी जोरदार वादन केले आणि मराठी संस्कृतीचा आवाज संपूर्ण बदलापूरमध्ये गाजवला. संस्कृती रंग या कलाविष्कारात गायकांकडून दिवाळी गीते, भारुड आणि मराठी सदाबहार गीते सादर करण्यात आली. सांस्कृतिक सोहळ्याला हजारो नागरिकांनी उपस्थिती लावली. युवा उद्योजक मयूर पाटील व आदित्य पाटील हे मराठी कलाकारांच्या माध्यमातून मराठी संस्कृती टिकवण्यासाठी अविरतपणे कार्यक्रम घेत आहेत.
तीन वर्षांपासून या परिसरात दिवाळीनिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रम होत आहोत. या कार्यक्रमांसाठी स्पर्धा वाढली असून, आगामी पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही उपक्रम बदलापूरकरांसाठी आयोजित केले जात आहेत. निवडणुका संपल्यानंतर हा उपक्रम सुरू राहील का, हा मोठा प्रश्न आहे. श्रीराम प्रतिष्ठान नेहमीच बदलापूरकरांच्या आनंदाचा विचार करून हा कार्यक्रम अविरत सुरू राहणार आहे.
- आदित्य पाटील, उपाध्यक्ष
बदलापूर : दीप महोत्सव, दिवाळी संध्या कार्यक्रमाला नागरिकांनी प्रतिसाद दिला.
