बेरोजगार आणि सेवा संस्थांनी खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा करावी
प्रवीण दरेकरांचे आवाहन
मुंबई, ता. २३ ः मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीच्या शहरात बेरोजगार आणि सेवा सहकारी संस्थांनी खासगी क्षेत्राच्या स्पर्धेत उतरावे. त्यासाठी तुम्हाला हवे ते पाठबळ मुंबई बँकेसह सर्वच प्रशासन करेल, अशी ग्वाही भाजपा गटनेते, मुंबई बँकेचे व महाराष्ट्र गृहनिर्माण स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी येथे दिली.
विक्रोळी येथे बेरोजगार आणि सेवा सहकारी संस्था प्रतिनिधींच्या दिवाळी स्नेहसंमेलनात ते बोलत होते. याप्रसंगी मुंबई बँकेचे उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कांबळे, बेरोजगार व सेवा सहकारी संस्थांचे मार्गदर्शक नंदकुमार काटकर आणि जिजाबा पवार, मुंबई पूर्व उपनगर बेरोजगार सहकारी संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष विजय केदारे, ॲड. प्रमोद तायडे, ॲड. चंद्रकांत खर्डे, अविनाश पाटील, शांतीलाल बोरुडे, उदय सर्वगोड, कामगार नेते सागर तायडे, रवींद्र सूर्यवंशी यांच्यासह बेरोजगार संस्थांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थांचे विषय वेळोवेळी मी विधिमंडळात मांडले. खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा करण्यासाठी तुमच्यातील पाच-दहा संस्थांनी पुढे यावे. तुम्हाला आर्थिक मदत मुंबई जिल्हा बँक करेल. मुंबईसारख्या आर्थिक शहरात उत्तुंग झेप घेण्याची मानसिकता ठेवावी. मुंबई बँकेच्या माध्यमातून गिरणी कामगार, माथाडी कामगार यांना घरांसाठी आर्थिक मदत केली. लाडक्या बहिणींना उद्योग व्यवसायासाठी बिनव्याजी कर्ज योजना सुरू केली. बेरोजगार सेवा संस्थांमध्ये जे बदल होत आहेत, त्यात नंदकुमार काटकर यांचे मोठे योगदान आहे. मुंबईतील अनेक फेडरेशनपैकी सर्वाधिक सक्रिय असणारे फेडरेशन बेरोजगार सेवा संस्थांचे आहे. उपेक्षित, वंचित, सर्वसामान्य यांच्या विकासाचा मार्ग तुमच्या संस्थेपासून सुरू होऊ शकतो आणि या घटकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करू शकतो. मुंबई बँकेच्या माध्यमातून जी आर्थिक ताकद, मदत लागेल ती निश्चितपणे तुमच्या पाठीशी उभी करू, असेही दरेकर म्हणाले. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी बाळासाहेब भोसले, महेंद्र शिंदे, बाबू शिंदे, स्वप्निल सातपुते, नेहा कदम आदींनी परिश्रम घेतले.
