डॉ. एकनाथ चिटणीस यांचे पुण्यात १००व्या वर्षी निधन
डॉ. एकनाथ चिटणीस यांचे पुण्यात १००व्या वर्षी निधन
मुंबई, ता. २३ ः ज्येष्ठ अवकाश शास्त्रज्ञ पद्मभूषण पुरस्कारप्राप्त डॉ. एकनाथ चिटणीस यांचे १००व्या वर्षी बुधवारी (ता. २२) सकाळी पुण्यात राहत्या घरी हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन झाले. गेल्या काही दिवसांपासून ते आजारी होते. त्यांच्या पश्चात मुलगा डॉ. चेतन चिटणीस, सून अमिका आणि नातवंडे तारिणी आणि चंदिनी असा परिवार आहे.
डॉ. चिटणीस यांचा इस्रोच्या भारतीय अवकाश संशोधन संस्था जडणघडणीत अत्यंत मोलाचा सहभाग होता. त्यांनी भारतीय अवकाश कार्यक्रमाच्या सुरुवातीपासूनच डॉ. विक्रम साराभाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली. त्यांनी देशाच्या पहिल्या दूरसंचार उपग्रह ‘इन्सॅट’च्या निर्मितीत, खेडोपाडी टीव्ही पोहोचवण्यासाठी साईट प्रयोगांमध्ये आणि थुंबा व श्रीहरिकोटा या रॉकेट प्रक्षेपण केंद्रांच्या जागांची निवड करण्यात निर्णायक भूमिका बजावली होती. त्यांच्या नेतृत्वाखाली स्पेस ॲप्लिकेशन सेंटरचे विकासकार्य आणि अवकाश संबंधित प्रयोग यशस्वीपणे पार पडले. तसेच डॉ. चिटणीस यांनी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाचे (पीटीआय) अध्यक्ष म्हणूनही कार्य केले आणि माध्यमांमार्फत देशभरातील विज्ञान व तंत्रज्ञान प्रसारात योगदान दिले. डॉ. चिटणीस यांना पद्मभूषणसह अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित केले गेले. त्यांच्या आयुष्यातील कार्याचा ठळक ठसा भारताच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात दिसून येतो. त्यांनी भारतीय अवकाश कार्यक्रमाला जागतिक पातळीवर पोहोचवण्यास महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्यांच्या निधनाने विज्ञान क्षेत्रात एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.
...
कलाम यांचे मार्गदर्शक
डॉ. एकनाथ चिटणीस यांनी १९८१-८५ दरम्यान अहमदाबाद येथील इस्रोच्या अंतराळ अनुप्रयोग केंद्राचे दुसरे संचालक म्हणून काम केले. तत्कालीन उदयोन्मुख अभियंता एपीजे अब्दुल कलाम यांना मार्गदर्शन केले होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.