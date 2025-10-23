लक्ष्मी पूजन आणि पाडव्याला आगीच्या सात घटना ; कोणतीही जीवितहानी नाही
लक्ष्मीपूजन आणि पाडव्याला आगीच्या सात घटना
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २३ : दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी सहा आगीच्या घटना घडल्यानंतर लक्ष्मीपूजन आणि दिवाळी पाडव्याला ठाण्यात आणखी सात आगीच्या घटनांची नोंद झाली आहे. या सर्व घटनांमध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही; मात्र काही ठिकाणी किरकोळ साहित्य, डेकोरेशन आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे नुकसान झाले. ठाणे महापालिकेच्या अग्निशमन दलाच्या तत्परतेमुळे मोठे अनर्थ टळले.
पहिल्या घटनेत कोलशेतमधील लोढा अमरा इमारतीच्या सेफ्टी नेटला मंगळवारी (ता. २१) मध्यरात्री आग लागली. दुसऱ्या घटनेत सावरकरनगर येथील शिवानंद अपार्टमेंटच्या पहिल्या मजल्यावरील बाल्कनीत सायंकाळी लाकडी कपाट आणि कपड्यांना सायंकाळी ८.४७ वाजता आग लागली. तर तिसऱ्या घटनेत कळव्यातील सायबा हॉलमधील डेकोरेशन साहित्य, एसी, टेबल, कार्पेट आणि मंडप सामग्री रात्री साडेनऊच्या सुमारास खाक झाली. तसेच चौथी घटना लोढा लक्झरिया, माजिवडा परिसरात रात्री ९.३५ वाजता नोंदवली गेली. येथे उघड्या जागेत साचलेल्या कचऱ्याने पेट घेतला होता. पाचवी आणि सहावी या घटना दोन घटना ढोकाळी येथील रुणवाल आयरीन संकुलात घडल्या. त्या इमारतीच्या २१व्या मजल्यावरील बंद घरात ठेवलेले रद्दी कागद, प्लास्टिक व विविध साहित्य रात्री ९.४० वाजण्याच्या सुमारास पेटले. त्यानंतर ९.४५ वाजता त्याच संकुलातील ३५व्या मजल्यावरील खिडकीत ठेवलेला लाकडी भुसा आणि तुकड्यांना आग लागली. तर सातवी घटना माजिवडा येथील लोढा लक्झरिया संकुलाजवळील कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याला आग लागल्याची होती.
सर्व घटनांमध्ये अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तत्काळ धाव घेऊन आग आटोक्यात आणली. आगीच्या घटना वाढल्याने नागरिकांनी सणासुदीच्या काळात अधिक काळजी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
