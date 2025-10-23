घरामध्ये नेपाळी कुटुंब आढळले बेशुद्धावस्थेत
उलव्यात नेपाळी कुटुंब बेशुद्धावस्थेत
एका तरुणाचा मृत्यू; चौघांची प्रकृती चिंताजनक
नवी मुंबई, ता. २३ (वार्ताहर) : नवी मुंबईतील उलवे, जावळे गावात दिवाळीच्या तोंडावर एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका नेपाळी कुटुंबातील पाच सदस्य गुरुवारी (ता. २३) सकाळी त्यांच्या भाड्याच्या घरात बेशुद्धावस्थेत आढळले. यापैकी संतोष बिरा लुहार (वय २२) या तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे, तर त्याचा भाऊ रमेश बिरा लुहार (वय २३), त्याची पत्नी बसंती आणि त्यांची दोन लहान मुले आयुष (वय ५) व आर्यन (वय ३) हे चौघे अत्यवस्थ असून, त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
घरातून बुधवारपासून (ता. २२) कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने घरमालकाने पोलिसांना माहिती दिली. उलवे पोलिसांनी अग्निशमन दलाच्या मदतीने दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला असता सर्व जण बेशुद्धावस्थेत आढळले. संतोषच्या तोंडातून फेस येत होता. सर्वांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र संतोषला मृत घोषित करण्यात आले.
या सर्वांनी विषारी द्रव्य प्राशन केल्याचा प्राथमिक संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. मृत तरुणाचा शवविच्छेदन अहवाल आणि अत्यवस्थ चौघे शुद्धीवर आल्यानंतरच या घटनेमागील नेमके कारण स्पष्ट होईल, असे पोलिसांनी सांगितले आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.
