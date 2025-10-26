दिवाळी फराळ कार्यक्रमातून हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे दर्शन
दिवाळी फराळ कार्यक्रमातून हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे दर्शन
रोहा, ता. २६ (बातमीदार) ः देशात सामाजिक सौहार्द, भातृत्व, परस्पर आदर या मूल्यांना आज विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर दिवाळी या हिंदू धर्मीयांच्या मोठ्या सणानिमित्त मोरे आळी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘दिवाळी फराळ’ कार्यक्रमात हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे जिवंत दर्शन झाले. माजी नगराध्यक्ष समीर शेडगे आणि तरुण उद्योजक सचिन शेडगे यांच्या पुढाकाराने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही भाऊबीजच्या दिवशी हा कार्यक्रम उत्साहात पार पडला.
दिवाळी म्हटली, की घराघरांत विविध प्रकारचा फराळ तयार केला जातो. हा पारंपरिक आनंद फक्त हिंदू समाजापुरता मर्यादित न राहता मुस्लिम समाज बांधवांनीही यात सहभागी व्हावे, आपल्या धर्म-संस्कृतीतील एकात्मतेचा संदेश दृढ व्हावा, या उद्देशाने हा उपक्रम हाती घेतला जातो. या वेळी परिसरातील मुस्लिमबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून विविध पारंपरिक फराळ पदार्थांचा आस्वाद घेतला. एकमेकांना शुभेच्छा देत सौहार्दाचा हा सुंदर सेतू दृढ झाला. कार्यक्रमात उपस्थित पाहुण्यांनी दिवाळीच्या शुभेच्छा देताना सर्व समाज, धर्म, पंथांमध्ये ऐक्य, शांती आणि प्रगतीचा मार्ग अनुसरण्याचे आवाहन केले. या माध्यमातून समाजातील ऐक्य टिकवून ठेवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. माजी नगराध्यक्ष समीर शेडगे, उद्योजक सचिन शेडगे आणि युवती कार्यकर्त्या वनश्री शेडगे यांनी उपस्थित सर्व पाहुण्यांचे स्वागत व सन्मानपर सत्कार केला. कार्यक्रमादरम्यान उपस्थितांनी आपुलकीची भावना व्यक्त करत आयोजनाचे कौतुक केले.
या वेळी माजी उपनगराध्यक्ष महेंद्र गुजर, समाजसेवक राजू जैन, अहमद दर्जी, मुस्लिम समाजाचे माजी अध्यक्ष महमद डबीर, अष्टमी मुस्लिम समाज अध्यक्ष शफी पानसरे, रोहा वरचा मोहल्ला अध्यक्ष अलीम मुमेरे, समीर दर्जी, आदित्य कोंडाळकर, इलियास डबीर, कमाल मुल्ला, याकूब शेख, सऊद सिद्दीक यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.