लोणेरे पंचायत समिती गणात अपक्ष उमेदवारांची चर्चा
दिवाळीनंतर पंचायत समितीचे राजकारण तापणार
माणगाव, ता. २६ (वार्ताहर) ः माणगाव तालुक्यातील राजकारण सध्या तापायला सुरुवात झाली असून, लोणेरे पंचायत समिती गणात निवडणूकपूर्व हालचालींचा वेग प्रचंड वाढला आहे. आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचे राजकीय बिगुल वाजण्यास अवघे काहीच दिवस उरले असून, दिवाळी संपताच राजकीय स्फोटक घोषणा होणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे लोणेरे गणातील राजकीय समीकरणात कधीही मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो.
पक्षीय उमेदवारांसोबतच अपक्ष उमेदवारांची चर्चा सध्या शिगेला पोहोचली आहे. अनेक प्रभावी व्यक्ती, माजी सदस्य व स्थानिक पातळीवर मजबूत जनाधार असलेले नेते पक्षाचा झेंडा न लावता जनतेच्या बळावरच मैदानात उतरण्याचा गंभीर विचार करत आहेत. गावोगाव गुप्त बैठका, मतदारांची वाढती मनधरणी, घरभेटी आणि विविध सामाजिक उपक्रमांद्वारे मतदारांशी थेट हितसंबंध निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ग्रामविकासाचे मुद्दे, रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, तसेच स्थानिक समस्या हे सर्वच विषय सध्या मतदारांच्या चर्चेत आहेत. स्वच्छ प्रशासन आणि लोकविकास ही घोषवाक्ये अनेक संभाव्य उमेदवारांनी पुढे केली आहेत. तिकीटवाटपात सुरू असलेली अनिश्चितता व अंतर्गत नाराजी यामुळे अपक्षांना संधीची दारे पूर्वीपेक्षा अधिक रुंद उघडली गेल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. काही तरुण नेतृत्वं ही निवडणूक स्वतःच्या सामाजिक कार्याच्या बळावर लढवण्याच्या तयारीत असून, नव्या चेहऱ्यांना मतदार कितपत संधी देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. दरम्यान, काही प्रमुख नेते दिवाळीनंतर मोठ्या घडामोडींची घोषणा करणार असल्याची विश्वसनीय माहिती मिळत आहे. त्यामुळे “कोण कोणत्या पक्षात?” हा प्रश्न अधिकच गडद बनत चालला आहे.
