विवाहोच्छुक उमेदवारांसाठी सुवर्णसंधी
तुळशी विवाहानंतर यंदा ४९ मुहूर्त
पनवेल, ता. २८ (बातमीदार) ः चातुर्मास समाप्तीनंतर रविवारपासून तुळशी विवाहारंभ होत आहे. शास्त्राप्रमाणे त्या दिवशीपासून सुरू होणारा विवाह मुहूर्ताचा हंगाम जुलै २०२६ पर्यंत राहणार आहे. या कालावधीत फक्त ४९ दिवसच विवाहाचे मुहूर्त असल्याने इच्छुक उमेदवारासाठी सुवर्णसंधी आहे.
आषाढ मासात गुरूचा अस्त असल्यामुळे ८ जूननंतर विवाह मुहूर्त नव्हते. त्याचप्रमाणे ५ डिसेंबर २०२५ नंतर ६ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत शुक्राचा अस्त असल्याने विवाह मुहूर्त नाहीत. त्यामुळे फक्त ४९ दिवसच विवाह मुहूर्त, व्रतबंधांचे म्हणजे मुंजीचे २० दिवस मुहूर्त आहेत. या काळात शुक्र अस्तोदय काळ १३ डिसेंबर ते १ फेब्रुवारी २०२६ असा आहे. विवाह मुहूर्त काढताना वधू-वर तसेच मुंजीसाठी मुहूर्त काढताना मुलांना गुरूबळ, चंद्रबळ आणि रविबळ पाहिले जाते. ६ डिसेंबर २५ ते १ जून २०२६ पर्यंत गुरू मिथुन राशीत आहे. तसेच २ जूनपासून ३० ऑक्टोबरपर्यंत गुरू कर्क राशीत राहणार आहे. त्यामुळे वधू-वरांचे राशीप्रमाणे गुरूची शांती करून विवाह करावे, असा सल्ला ज्योतिषाचार्य अमोल देशमुख यांनी दिला.
सिंहस्थकाळात लग्नसोहळे टाळा
बऱ्याचवेळा विदेशात राहणारी मुले-मुली भारतात परत येतात. त्यांना लग्न करून परत जायचे असते. त्याचप्रमाणे घरी कुणी आजारी असल्यास मुला-मुलींचे विवाह त्यांच्यासमोर व्हावे, अशी इच्छा असते; पण ज्योतिषांच्या मते २६ ते २१ नोव्हेंबर २६ चातुर्मास असल्यामुळे विवाह मुहूर्त नाहीत. तसेच १७ मे ते १५ जून २०२६ हा अधिक ज्येष्ठ मास आहे. त्यामुळे मुहूर्त नाही. मुख्य म्हणजे, ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी गुरू सिंह राशीत प्रवेश करणार आहे. त्यामुळे सिंहस्त काळात विवाहाचे मुहूर्त काढण्याचे टाळावे, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे.
विवाह मुहूर्त
नोव्हेंबर : २२, २३, २५, २६, २७, ३०
डिसेंबर : २, ५
जानेवारी २०२६ ः शुक्राचा अस्त
फेब्रुवारी २०२६ ः ६, ७, १०,११, १२, २०, २१, २२, २५, २६
मार्च २०२६ ः ५, ७, ८, १४, १५, १६
एप्रिल २०२६ : २१, २६, २८, २९, ३०
मे २०२६ : १, ३, ६, ८, ९, १०, १३, १४
जून २०२६ : १९, २३, २४, २७
जुलै २०२६ : १, ३, ४, ७, ८, ११
मुंजींचे मुहूर्त
फेब्रुवारी २०२६ ः ६, १९, २२, २६, २७
मार्च २०२६ ः ८, २०, २९
एप्रिल २०२६ ः ३, ८, २१, २२, २८
मे २०२६ ः ३, ६, ७, ८
जून २०२६ ः १६, १७, १९
यंदा लगीनघाई जोरदार आहे. या सीझनच्या लग्नसराईच्या हंगामाची कार्यालय बुकिंग जोरात सुरू आहे. अनेकांची लग्ने जमत आहेत. अचानक जमणाऱ्यांसाठी ही जागेची व्यवस्था केली जाणार आहे.
- गणेश सस्ते, शांताई मंगल कार्यालय
हिंदू धर्मशास्त्रानुसार विवाह जुळवताना कुंडली पाहून निर्णय घेतला जातो. मुहूर्त काढताना गुरू, शुक्र ग्रहांचा विचार केला जातो. काही विवाहेच्छुक मंगल कार्यालयाची उपलब्धता आणि सुट्टीचा दिवस पाहत काढीव मुहूर्तावर अधिक भर असतो.
- अमोल देशमुख, ज्योतिषाचार्य