सतर्कता जागरूकता सप्ताहाला प्रारंभ
महाव्यवस्थापकांकडून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रामाणिकतेची शपथ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ ः मध्य रेल्वेत ‘सतर्कता जागरूकता सप्ताह २०२५’ला सोमवारी (ता. २७) प्रारंभ झाला. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील महाव्यवस्थापक कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर झालेल्या कार्यक्रमात मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक विजय कुमार यांनी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रामाणिकतेची शपथ दिली.
या वेळी संस्थेच्या कामकाजात पारदर्शकता, प्रामाणिकता आणि जबाबदारी राखण्याचा संकल्प करण्यात आला. तसेच प्रत्येक कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी आपल्या वैयक्तिक व व्यावसायिक जीवनात प्रामाणिकतेचे सर्वोच्च मानदंड जपण्याची प्रतिज्ञा घेतली. सतर्कता जागरूकता सप्ताह २७ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर या कालावधीत साजरा करण्यात येणार आहे.
या उपक्रमाचा उद्देश प्रशासनात पारदर्शकता वाढवणे, भ्रष्टाचारमुक्त कार्यसंस्कृती रुजविणे आणि नैतिक मूल्यांचा प्रसार करणे हा आहे. याप्रसंगी अतिरिक्त महाव्यवस्थापक प्रतीक गोस्वामी, वरिष्ठ उपमहाव्यवस्थापक व मुख्य सतर्कता अधिकारी नीरज कुमार दोहरे, विभागप्रमुख, वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. मध्य रेल्वेच्या विविध विभागांमध्ये आणि कार्यशाळांमध्येही आज प्रामाणिकतेची शपथ देण्यात आली. आठवडाभर विविध जनजागृती उपक्रम, चर्चासत्रे आणि स्पर्धांच्या माध्यमातून प्रामाणिकतेचा संदेश देण्यात येणार आहे.
