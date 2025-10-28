नेरळजवळील उल्हास नदीकाठी छटपूजा उत्साहात
कर्जत, ता. २८ (बातमीदार) ः उत्तर भारतातील पारंपरिक सूर्यपूजेचा सण म्हणून ओळखली जाणारी छटपूजा नेरळजवळील उल्हास नदीच्या दहिवली-मालेगाव तीरावर मोठ्या भक्तिभावाने पार पडली. या ठिकाणी पहाटेपासूनच भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली होती. ही मुख्यत्वे उत्तर भारतातील स्त्रिया करीत असलेली एक प्रकारची सूर्यपूजा आहे. छटव्रत स्वीकारून ही पूजा केली जाते. या व्रतादरम्यान स्त्रिया निर्जल उपवास करतात आणि सूर्योदयाच्या वेळी अर्घ्य अर्पण करून हा उपवास सोडतात. हे व्रत सौभाग्य, समृद्धी आणि संतानप्राप्तीसाठी करण्यात येते. बिहार आणि झारखंडसह देशभरातील उत्तर भारतीय बांधव मोठ्या श्रद्धेने हा सण साजरा करतात. नेरळजवळील उल्हास नदीच्या तीरावर पहाटे तीन वाजल्यापासूनच पूजेची तयारी सुरू झाली होती. महिलांनी टोपल्यांमध्ये नारळ, फळे, ऊस, आणि इतर पूजेचे साहित्य ठेवून भक्तिभावाने सूर्यदेवाची आराधना केली. सूर्योदय होताच सर्वांनी नदीकाठी उभे राहून सूर्यदेवाला अर्घ्य अर्पण केले आणि प्रार्थना केली. या सोहळ्याला कोल्हारे ग्रामपंचायत सरपंच महेश विरले यांनी आपल्या परिवारासह उपस्थिती लावली. मागील पाच वर्षांपासून आम्ही कोल्हारे, बोपेले, धामोते तसेच नेरळ परिसरातील उत्तर भारतीय बांधवांसाठी उल्हास नदीच्या तीरावर छटपूजेचे आयोजन करीत आलो आहोत. हा उत्सव सर्व समाजांना एकत्र आणणारा आणि भक्तिभाव वाढवणारा आहे, असे सरपंच महेश विरले यांनी सांगितले. या पूजेत सामाजिक कार्यकर्त्या जोत्स्ना विरले, सोमनाथ विरले, पपेश विरले, रोशन म्हसकर, तसेच उत्तर भारतीय संघाचे मान्यवर आणि महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. सूर्यदेवाची ही पूजा मानवाला सुख, समृद्धी आणि शांती लाभावी, या हेतूने केली जाते. भक्ती, शिस्त आणि श्रद्धेने पार पडलेल्या या छटपूजेमुळे नेरळ परिसरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
