कार्तिकी एकादशीसाठी ठाणे एसटी विभाग सज्ज
कार्तिकी एकादशीसाठी एसटी सज्ज
ठाण्यातून १२२ गाड्यांचे नियोजन
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २८ : पंढरपूर येथे रविवारी (ता. २) कार्तिकी एकादशी यात्रेसाठी राज्यभरातून भाविक पंढरपुरात दाखल होतात. या भाविकांच्या सोयीसाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून विशेष बससेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर ठाणे विभागाकडून एकूण १२२ बस फेऱ्यांचे नियोजन करण्यात आले असून आहे. या गाड्या २९ ऑक्टोबर ते ६ नोव्हेंबर या कालावधीत धावणार आहेत, अशी माहिती एसटी महामंडळाच्या ठाणे विभागाने दिली.
कार्तिकी एकादशीनिमित्त दरवर्षीप्रमाणे यंदाही भाविकांची मोठी गर्दी अपेक्षित असल्याने राज्यभरातून एक हजार १५० जादा गाड्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यापैकी ठाणे विभागातून ९४ एसटी गाड्या पंढरपूरकडे रवाना होणार आहेत. यात ४४ गट आरक्षण, १७ आरक्षित आणि ३३ जादा गाड्यांचा समावेश असून, या गाड्यांच्या एकूण १२२ फेऱ्या होणार आहेत. परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी यात्रेच्या काळात गैरसोय टाळण्यासाठी गट आरक्षण करून प्रवास करावा, असे आवाहन भाविकांना केले आहे.
गाव ते पंढरपूर थेट सेवा
महामंडळाकडून यावर्षी विशेष सोय म्हणून गाव ते पंढरपूर थेट सेवा सुरू करण्यात आली आहे. किमान ४० प्रवाशांचा गट एकत्रित आरक्षण करीत असल्यास, त्यांच्या गावातून थेट पंढरपूरसाठी बसची व्यवस्था केली जाईल. तसेच महिलांना व ज्येष्ठ नागरिकांना ५० टक्के सूट, तर ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध आहे.