मंगल राघोनगरात पायवाटांची कामे प्रगती पथावर
मंगल राघोनगरात पायवाटांची कामे प्रगतीपथावर
नागरिकांना मिळणार दिलासा
कल्याण, ता. २८: मंगल राघो नगरातील शिव प्रांगण सोसायटी परिसरात पायवाटा आणि आरसीसी गटारांची कामे वेगाने सुरू असून, यामुळे नागरिकांना चालण्यासाठी सुयोग्य मार्ग मिळणार आहे, तसेच पाणी साचण्याची समस्या दूर होणार आहे. माजी नगरसेवक अभिमन्यू गायकवाड यांच्या पाठपुराव्याने आणि आमदार सुलभा गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कामे राज्य शासनाच्या विशेष विकास निधीतून केली जात आहेत.
शिव प्रांगण सोसायटीतील नागरिकांच्या समस्येची दखल घेऊन, आमदार सुलभा गायकवाड यांनी या कामांसाठी १९ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या कामाची सुरुवात ६ ऑक्टोबरपासून झाली असून, मागील तीन आठवड्यांपासून कामकाज सुरू आहे.
परिसराचे रूपडे पालटणार
पायवाटांमुळे नागरिकांना चालण्यासाठी चांगला आणि उपयुक्त मार्ग मिळेल. आरसीसी गटारांमुळे पावसाच्या पाण्याला योग्य मार्ग मिळून दरवर्षी साचणाऱ्या पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी संपणार आहे, असा आशावाद परिसरातील नागरिक व्यक्त करत आहेत.माजी नगरसेवक अभिमन्यू गायकवाड यांनी भूमीपूजनाच्या वेळी विश्वास व्यक्त केला की, सदर काम प्रगतीपथावर असून येत्या काही दिवसांत परिसराचे रूपडे पालटणार आहे. त्यामुळे पुढील पावसाळ्यात येथील नागरिकांना कोणतीही समस्या भेडसावणार नाही.
