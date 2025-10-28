ठाण्यात ग्रंथ प्रकाशन आणि सत्कार सोहळा”
ठाणे, ता. २८ (बातमीदार) : ठाणे महानगरपालिका आणि पुणे येथील संवेदना प्रकाशन यांच्यासह दोन महत्त्वाच्या ग्रंथांचा प्रकाशन सोहळा शनिवारी (ता. १) आयोजित केला आहे. या सोहळ्यात प्रा. अशोक बागवे यांचे निवडक प्रस्तावनांचा ग्रंथ ‘प्रस्तावनीय’ आणि सतीश सोळांकूरकर यांच्या ललितबंधांवर दुर्गेश सोनार यांचे रसग्रहणात्मक ग्रंथ ‘सोळा अंकुरांचे लालित्य’ सादर केले जाणार आहेत. या सोहळ्यात प्रमुख उपस्थित मान्यवरांमध्ये ज्येष्ठ कादंबरीकार विश्वास पाटील, समूह संपादक विजय बाविस्कर, आयुक्त सौरभ राव, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त संदीप माळवी, ज्येष्ठ रंगकर्मी नारायण जाधव आणि अभिनेता सागर तळाशीकर यांचा समावेश आहे. सूत्रसंचालन महेंद्र कोंडे आणि प्रकाशक नितीन हिरवे करणार आहेत. हा सोहळा संध्याकाळी नरेंद्र बल्लाळ सभागृह, संत ज्ञानेश्वर पथ, बनाचा पाडा, पाचपाखाडी, ठाणे येथे पार पडणार आहे.