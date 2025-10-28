बिनविषारी, पर्यावरणपूरक ‘पितांबरी वन्यप्राणी रोधक’ शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध



ठाणे, ता. २८ ः अभिनव आणि गुणवत्तापूर्ण उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या पितांबरी कंपनीने आपल्या ॲग्री केअर विभागांतर्गत खास शेतकऱ्यांसाठी पितांबरी वन्य प्राणी रोधक हे उत्पादन नव्यानेच बाजारात उपलब्ध केले आहे. पितांबरीचे व्यवस्थापकीय संचालक रविंद्र प्रभुदेसाई, उपाध्यक्ष परीक्षित प्रभुदेसाई यांच्या हस्ते या उत्पादनाचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी सीओओ माधव पुजारी, ॲग्री विभागाचे मॅनेजर अजिंक्य नाईक व प्रसाद गोसावी उपस्थित होते.
अलीकडे वन्यप्राण्यांमुळे शेतपिकांची नासधूस होण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना पिकांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. पितांबरी वन्यप्राणी रोधक उत्पादनामुळे शेताची, फळबागांची नासधूस करणाऱ्या माकड, साळींदर, उंदीर, नीलगाय, ससा, खार, हरीण, हत्ती यांसारख्या वन्यप्राण्यांपासून संरक्षण मिळते. जमीन उकरणे, मूळ नष्ट करणे असा उपद्रव रोखते, असे कंपनीने म्हंटले आहे.
बिनविषारी, पर्यावरणपूरक आणि पिकांसाठी हे उत्पादन सुरक्षित आहे. हे उत्पादन वापरून पाहण्यासाठी किंवा त्याविषयी अधिक माहितीसाठी कृषी सेवा समिती आणि पितांबरीशी संपर्क साधण्याचे आवाहन पितांबरी कृषी विभागाने केले आहे.

