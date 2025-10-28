ऊन-पावसाचा आरोग्याशी खेळ
बदलत्या वातावरणामुळे संसर्गजन्य आजारांत वाढ
उरण, ता. २८ (वार्ताहर)ः तालुक्यातील औद्योगिक परिसरातून निघणारा धूर, धूळीमुळे वाढलेल्या प्रदूषणाने नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम केला आहे. अशातच सध्या ऊन-पावसाचा खेळ सुरू असल्याने बदलणाऱ्या हवामानामुळे उरण तालुक्यात संसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण वाढले आहे.
उरण परिसरात अनेक केमिकल प्रकल्प कार्यरत आहेत. त्यातून निघणारे विषारी वायू वातावरणात मिसळत आहेत. याशिवाय विकासकामांमुळे निर्माण होणारी धूळ आणि तालुक्यातील ग्रामपंचायत, सिडको तसेच नगरपालिका हद्दीतील बेकायदा भंगार दुकाने भर घालत आहेत. या दुकानांमध्ये प्लॅस्टिक केबल जाळून तांबे मिळविण्याच्या प्रक्रियेत विषारी धूर बाहेर पडतो. या सर्व कारणांमुळे उरणचे वातावरण अधिकाधिक प्रदूषित होत आहे. अशातच वातावरणीय बदलामुळे ताप, सर्दी, खोकला आणि घशाच्या विकारांनी नागरिक हैराण झाले असून, शासकीय रुग्णालये भरलेली आहेत.
इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालय - २५० ते ३०० रुग्ण
कोप्रोली प्राथमिक आरोग्य केंद्र - १०० ते १२५ रुग्ण
नवी मुंबई गाठण्याची वेळ
सर्दी, ताप आणि खोकल्याचे रुग्ण सर्वाधिक आहेत, तर मलेरिया आणि डेंगीचे रुग्ण क्वचितच आढळतात. या आजारांमुळे रुग्ण अशक्त होतात. त्यामुळे तालुक्यातील प्रदूषणावर नियंत्रण आणणे आणि नागरिकांनी वैयक्तिक स्वच्छतेकडे लक्ष देणे अत्यावश्यक झाले आहे. प्रदूषित आणि बदलत्या हवामानामुळे नागरिकांना श्वसनाचे त्रास, सर्दी, खोकला, घशातील वेदना आणि ताप अशा आजारांनी ग्रासले आहे. ग्रामीण भागातील नागरिक कोप्रोली येथे तर शहरातील नागरिक इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. काही जण उपचारासाठी नवी मुंबईतील रुग्णालयांतही जात आहेत.
वातावरणात सतत बदल होत आहेत. रुग्णालयात येणारे बहुतांश रुग्ण सर्दी, ताप, खोकला आणि घशाच्या तक्रारींनी त्रस्त आहेत. प्रत्येकाने पाणी उकळून प्यावे, परिसर स्वच्छ ठेवावा आणि पौष्टिक आहार घ्यावा.
- बाबासो कालेल, अधीक्षक, इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालय, उरण
