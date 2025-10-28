मल्टिप्लेक्समध्ये तिकीट दर १०० ते १५० रुपये करा!
मल्टिप्लेक्समध्ये तिकीटदर १०० ते १५० रुपये करा!
मंत्रालयातील बैठकीत मागणी
मुंबई, ता. २८ : महाराष्ट्रातील मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपट दाखविण्यासंदर्भात मंत्रालयात बैठक पार पडली. त्या बैठकीमध्ये मल्टिप्लेक्सचे मालक, प्रतिनिधी तसेच मराठी चित्रपट निर्माते, राजकीय चित्रपट आघाड्यांचे राज्य प्रमुख उपस्थित होते.
मराठी चित्रपटांसाठी मल्टिप्लेक्समध्ये सिंगल स्क्रीन कायमस्वरूपी ठेवली गेली पाहिजे. त्याचबरोबर मल्टिप्लेक्समधील अवास्तव तिकीटदर कमी केला पाहिजे. सर्वसामान्य लोकांना परवडेल असा १०० रुपये ते १५० रुपये याच्यामध्ये ठेवला गेला पाहिजे, अशा मागण्या करण्यात आल्या. त्याचबरोबर मल्टिप्लेक्समध्ये हिंदी किंवा साउथ सिनेमे दाखवत असताना त्याच्यामध्ये नवीन येणारे मराठी चित्रपटांचे ट्रेलर दाखवले गेले पाहिजेत. त्याचबरोबर मल्टिप्लेक्स मालकांकडून मराठी चित्रपट निर्मात्यांमधील प्रॉफिट रेशोदेखील समान म्हणजे ५० टक्के असला पाहिजे. मराठी चित्रपटांसाठी स्वतंत्र सेन्सॉर बोर्ड असले पाहिजे, अशाही मागण्या पुढे आल्या.
महाराष्ट्राच्या ओळखीला नाकारण्याचा प्रयत्न
मराठी चित्रपटाला मल्टिप्लेक्समध्ये स्क्रीन न देणे म्हणजे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला दरवाजाबाहेर ठेवण्यासारखे असून, हे आम्ही सहन करणार नाही, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चित्रपट व सांस्कृतिक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांनी दिला आहे. मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपटाला जागा न देणे म्हणजे महाराष्ट्राच्या ओळखीला नाकारण्याचा प्रयत्न आहे. या बैठकीनंतर लवकरच निर्णय होईल, अशी अपेक्षा पाटील यांनी व्यक्त केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.