माणकिवलीतील दरोड्याचा सूत्रधार गजाआड
खालापूर, ता. २८ (बातमीदार) ः माणकिवली गावातील झोराबियन चिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीवर तोतया पोलिस पथकाने घातलेल्या दरोड्यातील टोळीच्या म्होरक्याला खालापूर पोलिसांनी अटक केले आहे. बुधवारी (ता. १५) पहाटे चारच्या सुमारास ही घटना घडली.
माणकिवली गावाच्या हद्दीतील झोराबियन चिक्स प्रायव्हेट लिमिटेडवर नऊ ते दहा जणांनी पोलिस असल्याची बतावणी करून त्यांना कंपनीची झडती घ्यायचे असल्याचे सांगितले. तिथे काम करणारा व्यवस्थापकाला बेड्या घालून कंपनीमध्ये तसेच वजनकाट्याच्या ऑपरेटरला वजन केबिनमध्ये डांबून ठेवले. ऑफिसमधून २० हजार १९० रुपये रोख रक्कम, १० हजार रुपये किमतीचा डीव्हीआर मशीन चोरली होती. या प्रकरणात तळोजा येथून एकाला ताब्यात घेतले असून दरोड्याचा सूत्रधार असून त्याच्या मालकीचे रिसॉर्टदेखील असल्याची माहिती मिळाली आहे.
