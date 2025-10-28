माणकुळे बहिरीचापाडा भागातील भातशेती उद्ध्वस्त
माणकुळे बहिरीचापाडा भागातील भातशेती उद्ध्वस्त
पोयनाड, ता. २८ (बातमीदार) ः अलिबाग तालुक्यातील खारेपाटातील माणकुळे आणि बहिरीचापाडा या गावांमधील ऐन कापणीला आलेली भातशेती अवकाळी पावसाने अक्षरशः उद्ध्वस्त झालेली आहे.
अलिबाग तालुक्यातील खारेपाटातील मानकुळे, बहिरीचापाडा, शिरवली, नारंगी, रांजणखार या भागातील भातशेतीमध्ये मागील काही दिवसांपासून झालेल्या अवकाळी पावसाने चिखलाचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. मानकुळे आणि बहिरीचापाडा गावातील काही शेतकऱ्यांनी भाताच्या पिकाची कापणी करून ठेवली होती; मात्र अचानक आलेल्या अवकाळी पावसाने संबंधित पिकांचे नुकसान झाले आहे.
यामुळे परिसरातील शेतकरी हवालदिल झाले असून झालेले नुकसान भरून कोण काढणार, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर पडला आहे. मानकुळे आणि बहिरीचा पाडा गावाच्या आजूबाजूला असलेल्या भातशेतीमध्ये इंचभर पाणी साचले असून काही शेतांमध्ये चिखलाचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. यामुळे चांगल्या बहरलेल्या भातपिकाची अवकाळी पावसामुळे नासाडी झाली आहे. त्यामुळे या गावांमधील शेतकरी आता नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत.
.............
चौकट :
- एकरी ५० हजारांची नुकसानभरपाईची मागणी
पोयनाड आणि खारेपाट परिसरात अगदी हाशिवरे, माणकुळेपर्यंत अवकाळी पावसाने भातशेतीचे नुकसान केले आहे. हे नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांसह सर्वच गावांमधील शेतकरी भातशेतीच्या एका एकराला ५० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी शासनाकडे करीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.