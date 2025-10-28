प्रारुप विकास आराखड्यावर हरकतींचा पाऊस
भाईंदर, ता. २८ (बातमीदार) : उत्तनसह सहा गावांसाठी मिरा-भाईंदर महापालिकेने गेल्या महिन्यात स्वतंत्र प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध केला आहे. त्यावर हरकती व सूचना नोंदविण्याचे आवाहन महापालिकेकडून करण्यात आले होते. त्यानुसार मुदत संपेपर्यंत पाच हजारांहून अधिक नागरिकांनी या प्रारूप आराखड्यावर हरकती नोंदवल्या आहेत. या हरकतींवर आता लवकरच सुनावणी घेतली जाणार आहे.
उत्तन व परिसरातील पाच गावे मिरा-भाईंदर महापालिकेत समाविष्ट असली, तरी हा परिसर राज्य सरकारने पर्यटन क्षेत्र म्हणून घोषित केला आहे. त्यामुळे या परिसरासाठी याआधी एमएमआरडीएने विकास आराखडा तयार केला होता. त्याची मुदत २०२२ मध्ये संपुष्टात आली. त्यामुळे पालिकेने या भागासाठी नव्याने विकास आराखडा तयार केला आणि त्याचा प्रारूप आराखडा गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध केला. यावर २४ ऑक्टोबरपर्यंत हरकती व सूचना नोंदविण्याचे आवाहन महापालिकेकडून करण्यात आले होते. त्यानुसार पाच हजारांहून अधिक लोकांनी प्रारूप आराखड्यावर हरकती नोंदवल्या आहेत. आराखड्यावर हरकती नोंदविण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात आली होती; मात्र ही मागणी महापालिका प्रशासनाकडून फेटाळून लावण्यात आली. असे असले तरी मुदतीनंतर आलेल्या हरकतींचाही स्वीकार केला जाईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नव्या प्रारूप आराखड्यात दाखविण्यात आलेले मेट्रो कारशेडचे आरक्षण, डम्पिंग ग्राउंड, रस्ते व अन्य पायाभूत सुविधा यावर स्थानिकांकडून मोठ्या प्रमाणात हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत. या हरकतींची आक्षेपांनुसार वर्गवारी करण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आले आहे. त्यानंतर हरकतींवर सुनावणी घेतली जाणार आहे. हरकती नोंदविण्यात आलेल्या प्रत्येकाला महापालिकेकडून सुनावणीला हजर राहण्याबाबत नोटिसा देण्यात येणार आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.