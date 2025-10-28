उपवन तलाव परिसरात ५१ फूट उंच विठ्ठलमूर्ती
३१ ऑक्टोबरला लोकार्पण सोहळा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २८ : उपवन तलावाच्या मनोहर परिसरात प्रभू विठ्ठलाची तब्बल ५१ फूट उंच भव्य मूर्ती साकारण्यात आली आहे. या अद्वितीय शिल्पकृतीचे लोकार्पण येत्या गुरुवारी (ता. ३१) सायंकाळी सात वाजता महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार आहे. याप्रसंगी सुप्रसिद्ध समाजप्रबोधनकार ह.भ.प. निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदोरीकर) यांचे हरिकीर्तन होणार असून, उपवन तलाव परिसर भक्तिमय वातावरणाने दुमदुमणार आहे.
ठाण्याचे हरित सौंदर्य आणि येऊरच्या डोंगररांगांमुळे उपवन तलाव हे शहराचे ‘हृदय’ बनले आहे. सकाळ-संध्याकाळी शेकडो ठाणेकर येथे फिरायला, धावायला आणि व्यायामासाठी येतात. स्वच्छ पायवाटा, बसण्याची सोय आणि आकर्षक प्रकाशयोजना यामुळे हे ठिकाण निसर्गप्रेमींसाठी एक आदर्श विश्रांतीस्थान ठरले आहे. अलीकडेच येथे सुरू झालेला ‘लेझर शो’ पर्यटकांसाठी एक नवा आकर्षणबिंदू ठरला असून, त्यातच विठ्ठलमूर्तीचा देखावा अधिक तेज आणणार आहे.
मूर्तीची वैशिष्ट्ये
उंची ५१ फूट
शिल्पकार कोल्हापूरचे सुप्रसिद्ध शिल्पकार सतीश घार्गे
उभारणीचे स्थान परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या पुढाकाराने साकारलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घाटावर मूर्तीची उभारणी.
सजावट मूर्तीच्या सभोवती दगडी दीपमाळांची मांडणी करण्यात आली आहे. यामुळे संध्याकाळी प्रकाशाच्या झगमगाटात परिसर दिव्य भासेल.
उपवन तलावाच्या सौंदर्यात भर
येऊरच्या डोंगररांगा आणि हिरवेगार सौंदर्य यामुळे उपवन तलाव हे ठाण्याचे हृदय मानले जाते.
नियमितपणे येथे येणाऱ्या शेकडो ठाणेकरांसाठी हा परिसर स्वच्छ पायवाटा, बसण्याची सोय आणि आकर्षक प्रकाशयोजनेमुळे एक आदर्श विश्रांतीस्थान आहे.
अलीकडेच सुरू झालेल्या ‘लेझर शो’नंतर आता ५१ फुटी विठ्ठलमूर्तीचा देखावा या ठिकाणाच्या आकर्षणात अधिक भर घालणार आहे.
भव्य मूर्तीमुळे उपवन तलाव हे ठाण्याच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक ओळखीत एक नवा महत्त्वाचा अध्याय जोडणार आहे.
