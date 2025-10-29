ठाण्यात ऑनलाइन फसवणुकींचा कहर!
ठाण्यात ऑनलाइन फसवणुकीचा कहर
एक अब्ज ४७ कोटींचा गंडा; वर्षभरात २५९ गुन्हे दाखल
सकाळ वृत्तसेवा ः पंकज रोडेकर
ठाणे, ता. २९ ः ठाणे शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सायबर गुन्ह्यांनी अक्षरशः कळस गाठला आहे. आतापर्यंत वर्षभरात तब्बल २५९ सायबर गुन्हे दाखल झाले असून त्यामध्ये सर्वाधिक शेअर मार्केट, गुंतवणूक, बचत आणि पॉलिसी रिलटेड फंड याबाबतचे आहेत. या गुन्ह्यांमध्ये भामट्यांनी ठाणेकरांना तब्बल एक अब्ज ४७ कोटी ४० लाख ३५ हजार ६१६ रुपयांचा गंडा घातल्याचीही धक्कादायक बाब समोर आली. हे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन शहर पोलिसांकडून वेळोवेळी जनजागृती केली जात आहे.
पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील पाच परिमंडळांतर्गत ३४ पोलिस ठाणी आणि एक सायबर सेल पोलिस ठाणे असे ३५ पोलिस ठाणी कार्यरत आहेत. सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेत, ठाण्यात सायबर पोलिस ठाण्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. दिवसेंदिवस ऑनलाइनचा वापर वाढल्याने सायबर गुन्ह्याचे प्रमाणही वाढत आहे. या वर्षातील सप्टेंबरपर्यंत दाखल २५९ गुन्ह्यांची सरासरी पाहिल्यास दर महिन्याला २८ गुन्हे नोंदवले असल्याचे दिसत आहे. या गुन्ह्यांमध्ये जानेवारी महिन्यात तब्बल ४३ सायबरचे सर्वाधिक गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. तर एप्रिल महिन्यात अवघे १९ गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
पोलिस ही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गुन्ह्यांचा माग काढत आहेत. त्याचबरोबर नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन पोलिस प्रशासनाकडून केले जात आहे. फिशिंग लिंक, बनावट गुंतवणूक योजना आणि समाजमाध्यमावरील फसव्या प्रोफाइलपासून सावध राहण्यासही सांगितले जात आहे.
फसवणुकीचे २६ फंडे
सायबर गुन्ह्यांमध्ये तब्बल २६ फंड्यांचा वापर भामटे करत असल्याचे पोलिस तपासात समोर आले. यामध्ये सर्वाधिक शेअर मार्केट, गुंतवणूक, सेव्हिंग आणि पॉलिसी रिलटेड फंड याचा वापर केला जात आहे. त्यापाठोपाठ फंड, फिशिंग कॉल, एसएमएस, लिंक याचा वापर गंडा घालण्यासाठी होत आहे. ऑनलाइन जॉब वर्क, डिजिटल अरेस्ट यासारख्या प्रकाराचा वापर होत आहे.
शेअर मार्केटच्या नावाखाली सर्वाधिक गंडा
२५९ गुन्ह्यांमध्ये एक अब्ज ४७ कोटी ४० लाख ३५ हजार ६१६ रुपयांचा गंडा घातल्याचे समोर आले. यामध्ये सर्वाधिक शेअर मार्केट व इतरच्या गुन्ह्यात ९४ कोटी ४८ लाख दोन हजार ५७१ रुपये भामट्यांनी लांबवले आहे. त्यातच डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली नागरिकांकडून दहा गुन्ह्यात १२ कोटी ६० लाख ५० हजार २४४ रुपये भामट्यांनी काढून घेतले आहेत.
सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढीस लागले आहे. त्यादृष्टीने ठाणे शहर दलाकडून योग्य ती पाऊले टाकली जात आहेत. पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सायबर गुन्ह्यांसंदर्भात मोठ्या प्रमाणात जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे. दिवाळीच्या कालावधीत ही मोहीम मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात आली. ठाणे शहर पोलिसांच्या मदतीला ७२ प्रशिक्षित योद्धे कार्यरत आहेत. निश्चित त्यांचा उपयोग होत आहे.
- प्रकाश वारके, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, सायबर सेल
दाखल गुन्ह्यांचा तक्ता
महिना दाखल गुन्हे
जानेवारी ४३
फेब्रुवारी ३५
मार्च २६
एप्रिल १९
मे २१
जून २०
जुलै ३६
ऑगस्ट २७
सप्टेंबर ३२
एकूण २५९
