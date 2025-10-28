हाफूस आंब्याच्या पेटीला २५ हजारांचा दर
मुहूर्ताच्या हापूसला विक्रमी २५ हजारांचा भाव
वाशीत सहा डझनांच्या पेटीची विक्री
तुर्भे, ता. २८ (बातमीदार) ः जगभरातील खवय्यांना वेड लावलेल्या काेकणातील हापूसची सहा डझनांची पहिली पेटी वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ऑक्टोबरमध्ये दिवाळीच्या मुहूर्तावर दाखल झाली हाेती. देवगड हापूसला हा मान मिळाला असून या पिकलेल्या आंब्यांना २५ हजार रुपयांचा आजवरचा सर्वाधिक भाव मिळाला आहे, अशी माहिती येथील व्यापाऱ्यांनी दिली. मंगळवारी बाेली लावून या पेटीची विक्री करण्यात आली.
एपीएमसीच्या फळ बाजारात दरवर्षी नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये मुहूर्ताचा हापूस दाखल होताे. यंदा ऑक्टोबरमध्ये दिवाळीच्या मुहूर्तावर देवगड तालुक्यातील पडवणे येथील आंबा बागायतदार प्रकाश धोंडू शिर्सेकर यांनी सहा डझनांची हापूस आंब्यांची पेटी फळ बाजारात दाखल झाली होती. याआधी पाच वर्षांपूर्वी नोव्हेंबरमध्ये शिर्सेकर यांनी हापूस पेटी वाशी बाजारात पाठवण्याचा मान मिळवला होता. नानाभाऊ जेजुरकर अँड कंपनी यांच्याकडे दाखल झालेल्या या आंबा पेटीची लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी पूजा करण्यात आली होती. त्यानंतर हे आंबे पिकण्यासाठी ठेवण्यात आले हाेते. आंबे पिकल्यानंतर त्यांची विक्री करण्यात आली आहे. याआधी कोकणातील मुहूर्ताच्या हापूस आंब्याला २० ते २२ हजार रुपयांचा भाव मिळाला होता.
----
पेटीतील आंबे पिकल्यानंतर तिची बोली लावण्यात आली. या पेटीला २५ हजार रुपयांचा विक्रमी भाव मिळाला आहे.
- हर्षल जेजुरकर, व्यापारी, नानाभाऊ जेजुरकर अँड कंपनी
-----
एपीएमसीतील भाव
२५ हजार रुपये
सहा डझनांची पेटी
----
२० ते २२ हजार रुपये
यापूर्वी मिळालेला भाव
