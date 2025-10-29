वातावरण बदलाचा फटका!
विषाणूजन्य तापाने मुंबईकर त्रस्त, रुग्णालयात रुग्णांच्या लांबलचक रांगा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ ः मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून हवामानात सातत्याने बदल होत आहे. कधी उन्हात तर कधी हलक्या सरींमुळे मुंबईकरांच्या आरोग्यावर परिणाम दिसून येत आहे. सर्दी, खोकला आणि विषाणूजन्य तापाच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे खासगी दवाखान्यांसह शासकीय व महापालिकेच्या रुग्णालयात रुग्णांची गर्दी वाढली आहे.
गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून दिवसाढवळ्या ऊन तर सायंकाळी हलक्या सरी पडत असल्याने सकाळी तापमानवाढ व रात्री थंड वातावरणात होत आहे. त्याचा परिणाम नागरिकांवर होऊ लागला आहे. यात लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांवर परिणाम अधिक दिसून येत आहे.
मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम
जे. जे. रुग्णालयातील डॉ. मधुकर गायकवाड यांनी सांगितले, की बदलत्या हवामानामुळे मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. बाह्यरुग्ण विभागात उपचारासाठी येणाऱ्या दोन मुलांपैकी एका मुलाला सर्दी-खोकल्याची तक्रार आहे.
तापाच्या रुग्णांत वाढ
चाळ, झोपडपट्टी परिसरात विषाणूजन्य तापाच्या रुग्णांमध्ये वाढ झाली आहे. तापासोबत घशात खवखव, सर्दी आणि अंगदुखीच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक या आजारामुळे अधिक त्रस्त आहेत.
दररोज ६० ते ७० रुग्ण
हवामान बदलताच रुग्णसंख्या वाढत आहे. महापालिका आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, प्रत्येक आपला दवाखान्यात दररोज ६० ते ७० रुग्ण सर्दी, खोकला आणि तापाच्या तक्रारींसह येत आहेत.
काळजी घेण्याचा डॉक्टरांचा सल्ला
कोमट पाण्याचे नियमित सेवन करावे.
बाहेर पडताना मास्कचा वापर करावा.
सर्दी-खोकल्याच्या रुग्णांनी संक्रमण टाळण्यासाठी मास्क घालावा.
प्रतिकारशक्ती टिकवण्यासाठी पौष्टिक आणि गरम अन्नाचा आहारात समावेश करावा.
